Curro Vázquez pone Madrid bocabajo a sus 74 años

La plaza era un hervidero de emociones aun antes de empezar. Era otra cosa. Si algo estaba claro es que nadie se lo quería perder. La memoria de Antoñete impregnaba todo y ya su escultura es punto de encuentro. Qué maravilla. Tantas caras conocidas, tantas almas con todo y nada en común sabiendo que lo que venía era excepcional. Un sueño. Volver a ver a Curro Vázquez, con sus 74 años a cuestas (aunque no lo aparente está claro), al César Rincón que hizo historia en esta plaza tan suya… el paseíllo se abrió y fue como si expulsara una bocanada incontrolable de emociones arraigadas a tantas décadas del toreo. La memoria silenciosa de esta misma plaza en la que vivió Chenel quedaba conectada en un segundo con la del propio toreo y 24.000 personas. O almas. Pablo Hermoso abría plaza con el clasicismo al que siempre nos acostumbró.

Y de pronto llegó el momento de Curro. Y nos volvió locos. Se le agradeció el esfuerzo de venir aquí y aceptar el envite de Morante a sus 74 años. Le costó tomar la decisión. La grandeza de lo que vino después es indescriptible. El novillo de Garcigrande no era a modo, era un novillote y se encontró con un torero en toda su inmensidad. Un lance a pies juntos y la media condensó la puñetera maravilla que recrea que la magia perdura en las muñecas. Le apretó el toro después, le puso en apuros, el corazón en vilo. Al Cinco fue a comenzar la faena. Un delirio nos sobrevino, nos atrapó, nos maravilló. Qué manera de prologar la labor. Un fogonazo de torería, quietud en el toreo, pasándose la largura del toro tan bello el muletazo, el remate inmenso de una trinchera. La plenitud de un torero que lleva veinte años en el exilio de los ruedos. ¿Cómo puede ser esto? La explosión llegó al tendido como si arrasara todo de pronto. No se podía ser más feliz. En aquel momento lo teníamos todo. Era bueno el de Garcigrande, pero se movía. Curro se fue al toro con la torería de todos los tiempos, con la esencia de ser quien es. Y con la pureza de la cadera relajada, el poder las yemas, se plantó como quiso, gozó el misterio olvidado de la tauromaquia para arrancar una tanda de naturales que se quedará para los restos enganchada al alma. Indeleble al paso del tiempo, a la mala memoria, qué regalo verle maestro. Dibujó los últimos muletazos, el cierre de faena, condensado el sueño y se tiró a matar. Y entró la espada. No cabía más torería mientras el público, que eso era más un manicomio, que una plaza de toros, le gritaba ¡torero, torero! Llena la plaza de pañuelos blancos.

Qué imagen, qué momentos, qué magia, qué aventura vivida hoy en la plaza.