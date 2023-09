"Faraón", el último toro de El Juli en Las Ventas

Negro, con 515 kilogramos de peso, herrado con el número 136 y con cinco años largos, pues nació en diciembre de 2017, así es "Faraón", el toro del hierro salmantino de Puerto de San Lorenzo con el que El Juli, en quinto turno, dirá hoy adiós a Las Ventas.

Han pasado 25 años desde que Julián pisó por primera vez el ruedo madrileño, fue el 13 de septiembre de 1998, cuando se colgó el "No hay billetes" en su presentación en Madrid ante seis novillos en solitario. Aquella tarde, el madrileño dio una descumnal exhibición a pesar del viento y las numerosas volteretas, que terminó en un triunfo de puerta grande, tras cortar las dos orejas a "Afanes", de Alcurrucén. Otras 13 orejas cortaría después, en las 48 tardes que ha sumado en esta plaza como matador de toros. De tal manera que hoy será su paseíllo número 50 en Madrid en toda su trayectoria. Un número redondo en el que podría, si la suerte le acompaña, aumentar su leyenda con una nueva puerta grande. Esa que se le ha hecho esquiva, ya que tras la del día de su debut, sólo ha conseguido salir a hombros una vez, aquel recordado 23 de mayo de 2007, cuando firmó la histórica faena al toro "Cantapájaros" de Victoriano del Río, premiada con una solitaria oreja.

No hace falta detenernos en todas y cada una de las grandes tardes que El Juli ha dado en Madrid, pues no son pocas las veces que la espada le ha negado los trofeos necesarios para engrandecer sus números en la plaza que más le ha exigido, por su condición de figura, aunque esto nunca ha hecho mella en el espíritu de Julián, que ha tenido a Las Ventas como su plaza favorita, en la que siempre se ha sentido motivado a dar la cara. Por eso, ahora que el retiro se producirá en poco más de 24 horas, en Sevilla, no podía dejar pasar la oportunidad de despedirse de Madrid asumiendo la responsabilidad que nunca rehusó.

Junto a él, un torero que siempre ha tenido también a esta plaza como fetiche, Uceda Leal, y un toledano, Tomás Rufo, que representa el futuro de esa Tauromaquia que, sin El Juli en el escalafón, entra en una nueva era.

Los toros ya están sorteados y las localidades prácticamente vendidas en su totalidad. Madrid se prepara para una tarde histórica.