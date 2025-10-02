La Feria de Otoño abre con tres novilleros decididos a conquistar Madrid

Este jueves 2 de octubre, la temporada en Las Ventas entra en su recta final con el arranque de una Feria de Otoño que, desde el primer paseíllo, lanza un mensaje claro: aquí se viene a jugársela. Con un cartel compuesto por Sergio Sánchez, Emiliano Osornio e Ignacio Candelas, la plaza se prepara para una novillada que, pese a su juventud en nombres, llega cargada de argumentos taurinos. Los novillos llevan el hierro de Antonio López Gibaja, y el festejo comenzará a las 18:00h.

Pero mientras la emoción se palpa en los tendidos, en los hogares madrileños no habrá señal. A diferencia de la Feria de San Isidro, esta Feria de Otoñono contará con la retransmisión de Telemadrid, una ausencia que ya ha generado malestar entre los aficionados. ¿El resultado? Solo quienes acudan a la plaza podrán vivir en directo esta primera cita que promete tanto como cualquier tarde de figuras.

Sergio Sánchez vuelve al ruedo venteño por tercera vez esta temporada. El extremeño ha sabido conectar con el público madrileño, desde su presentación con Alcurrucén en San Isidro hasta su paso por las novilladas nocturnas. Su evolución es palpable, y cada tarde se siente más firme su deseo de ganarse un sitio entre los nombres propios del escalafón.

Desde México llega Emiliano Osornio, un novillero que ha transformado las dudas en expectación. Tras un debut desafortunado en marzo, firmó una de las grandes faenas del año en Arganda del Rey, con un novillo de Torrenueva que le valió el premio a la faena más artística. A eso se suma su reciente éxito con tres orejas en Arnedo, donde opta por el prestigioso "Zapato de Oro".

Ignacio Candelas también tiene cuentas pendientes con Madrid, pero no parte de cero. En agosto ya supo ganarse una ovación sólida ante un complicado ejemplar de Los Maños. Su campaña ha sido constante y, sobre todo, valiente. El indulto en Marbella dentro del circuito andaluz es una de esas notas que confirman su crecimiento en la temporada.

Arranca así una feria que, aunque silenciosa en los televisores, resuena con fuerza en los corazones del aficionado. Tres novilleros, un hierro de garantía y una plaza que, como siempre, no regala nada. Esta primera tarde puede no tener cámaras, pero seguro tendrá memoria.