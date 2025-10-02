Samuel Navalón mejora: le retiran la sedación y respira sin ayuda

Las noticias que llegan desde el Hospital Universitario La Ribera traen por fin un respiro para los aficionados y el entorno cercano de Samuel Navalón. El torero de Ayora ha sido despertado este jueves tras varios días en estado sedado, y ya no necesita respiración asistida. Aunque continúa en la UCI, su estado general muestra una tendencia positiva.

La evolución ha sido lenta pero constante desde el pasado domingo, cuando Navalón sufrió una cornada en el cuello mientras lidiaba a un utrero de Carmen Arroyo. El percance, que ocurrió al poner un par al quiebro, le provocó una herida profunda que afectó al músculo esternocleidomastoideo, obligando a una compleja intervención quirúrgica.

Cuatro cirujanos participaron en la operación, entre ellos un especialista vascular, dada la proximidad de la herida a zonas especialmente delicadas. Afortunadamente, el pitón no llegó a comprometer estructuras vitales, y los médicos han calificado el resultado como "muy esperanzador" dentro de la gravedad.

La retirada de la intubación y la sedación ha permitido a Navalónrecuperar la consciencia y comenzar una fase de seguimiento más activa, donde se valora su capacidad de respuesta y estabilidad clínica. Se encuentra acompañado por su familia, aunque las visitas en la unidad están restringidas.

Desde su entorno destacan la buena actitud del torero, que se mantiene sereno y animado dentro de lo posible, apoyado por un equipo médico que vigila cada pequeño avance. También su apoderado ha compartido la evolución con cautela, pero con optimismo, señalando que cada paso adelante cuenta.

Aunque el proceso de recuperación será progresivo, lo importante es que Samuel Navalón ha superado la fase más crítica y empieza a consolidar su recuperación. El mundo del toro, atento desde el primer momento, recibe la noticia con alivio y esperanza.