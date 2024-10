Gonzalo Caballero: "Nadie que haya conocido a María se ha negado a ayudar"

Cuando el torero Gonzalo Caballero coincidió con María Caamaño en un torneo benéfico de pádel su vida personal y profesional dio un vuelco. Sensibilizado con la desgracia del cáncer (su padre perdió la batalla contra esa terrible enfermedad), halló en María, una niña de mirada limpia y sonrisa balsámica que batalla ferozmente contra el sarcoma de Ewing, la razón para dedicarse en cuerpo y alma a un objetivo: la solidaridad con las familias que padecen este mal. Desde entonces, cada paso que Gonzalo da en su vida personal y profesional lo hace al lado de María y de “Buhito”, su inseparable escudero de peluche. El próximo será mañana domingo en Torrejón de Ardoz, donde toreará, al lado de Alejandro Talavante y Pablo Aguado, en homenaje a esta valiente guerrera y en beneficio de la fundación “La Sonrisa de María”, que dedica sus esfuerzos a la investigación del cáncer infantil y a ayudar a las familias de los niños que lo padecen.

Gonzalo, su implicación con la situación de María es absoluta.

Así es, después de conocerla a ella y saber su caso sentí que no podía hacer otra cosa. Quería ayudarla, pero creo que al final es ella la que me ayuda a mí, porque después de que aposté fuerte en Las Ventas, y que aquello no saliera como yo esperaba, mi carrera no estaba en el mejor lugar. Y resulta que encontré en María una motivación especial para dedicar mi esfuerzo profesional a una causa como la suya. Eso me ha dado fuerzas para superar momentos complicados a nivel mental, pero también físico, porque justo ahora estoy saliendo de una lesión grave que me ha tenido fuera de los ruedos por varios meses, una muy molesta y dolorosa, pero ¿quién se queja cuando viene María a darte ánimos después de ver la batalla que ella está librando? Y es que basta solo con pasar un ratito con ella para encontrar toda la motivación, la alegría y la vida para alcanzar cualquier meta. Por eso decidí, desde el momento en que la conocí, que iba a dedicar todos mis esfuerzos en ayudarla.

¿Y cómo se enfoca esa ayuda?

Eso es lo más bonito de todo. Resulta que cuando le dije que estaba planeando hacer un montón de actividades en su beneficio, para hacerle más llevadero todo este proceso, fue ella la que me dijo que dedicáramos esos fondos para la investigación del cáncer infantil, para que se beneficiaran todos los niños y no solo ella. Esa ha sido toda una lección de solidaridad que la hace a ella mucho más grande, porque he visto todas las fatigas que pasa su familia, pues viven en Salamanca y tienen que trasladarse constantemente a Madrid para su tratamiento, su madre está pendiente de ella las 24 horas del día, su padre perdió el trabajo. Pero el suyo es solo un ejemplo, porque hay otras familias que también están viviendo este infierno y que tienen aún menos medios para afrontar los muchos gastos que esta lucha implica. Así que, siempre teniendo en cuenta el deseo de María, hemos creado la Fundación “La Sonrisa de María” para canalizar todos los fondos que conseguimos para la investigación y para ayudar a esas familias que tanto lo necesitan.

Ese percance que comentó antes fue precisamente toreando una corrida en Alba de Tormes, también para “La Sonrisa de María”.

Sí, pero esas son cosas de la profesión que pueden pasar. Como te digo, se ha convertido en mi motor, quiero ayudar y la mejor manera que sé es toreando. De hecho, he tenido la fortuna de triunfar y cortar orejas en Las Ventas, Sevilla, la Plaza México, y nada se compara con la felicidad de cortar una oreja en estas corridas para “La Sonrisa de María”.

Hace meses que, fruto de su impulso, se organizó una cena benéfica, una subasta, una corrida de toros y un concierto. ¿Cómo resulto aquello?

Fue increíble, se recogieron más de 140.000 euros que se dedicaron a esta causa, y fue gracias a la implicación de todo el mundo, desde la Infanta Elena, Isabel Díaz Ayuso, futbolistas, personalidades, los toreros, artistas, toda la gente que compró una entrada para asistir a los eventos, en fin, no hay nadie que haya conocido a María y que se haya negado a poner de su parte para que este proyecto sea un éxito. Pero esto no se puede quedar ahí, en un único esfuerzo, mi intención es seguir con esta iniciativa y el próximo paso es Torrejón, donde viviremos una jornada muy bonita, habrá un homenaje a María y contamos con la asistencia de muchos personajes importantes que estarán allí para agradecer a María toda la visibilización que está haciendo de esta causa y para poner su granito de arena.