Lucas Pérez: «Los relatos cortos no solo dan color, su suma dibuja la esencia actual del toreo»

Han pasado ya once años desde que el periodista Lucas Pérez publicó “300 anécdotas taurinas”, un libro de relatos cortos y sencillos, tan amenos como curiosos y, aunque cada pequeña historia resulta específica, en conjunto se convierten en el mejor de los documentos para perfilar el colorido paisaje del mundo taurino y sus entresijos. Cinco ediciones y una década más tarde, vuelve el autor a la carga con “Otras 300 anécdotas taurinas” (Esfera Libros), presentado durante la pasada Feria de San Isidro con un lleno hasta las banderas en la Sala Bienvenida e instalándose en el pódium de los libros de temática taurina más vendidos de los últimos meses.

Lucas, díganos la verdad, ¿encontró la veta?

Para nada, si te digo la verdad, no tenía en la cabeza hacer una edición con anécdotas nuevas. Sin embargo, en mi trabajo como periodista cubro la presentación de muchos libros y una de las editoras me dijo que tenían ganas de volver a hacer algo de toros. A pesar de tener poco tiempo para dedicarle a un nuevo libro, les planteé varias ideas y su respuesta fue: “¿Y no tendrías más anécdotas que contar?”. Aunque es verdad que el mundo del toro tiene la capacidad de generar cada día una historia curiosa, no lo tenía claro, ni estaba muy conectado. Pero recordé que, cuando visité al torero Román en el hospital tras una cornada gravísima, me encontré que tenía en la mesilla las “300 anécdotas taurinas”, entonces pensé que ya tenía un punto de partida.

El mismo Román firma el prólogo.

Así es, él me contó que ese libro le ayudó a superar un mal rato y pensé que, si a él le había sacado una sonrisa en un momento tan complicado, valía la pena comenzar donde lo habíamos dejado y me pareció una buena idea que contara su experiencia en el prólogo, porque es lo que le da sentido al libro. Además, es un torero que con su espontaneidad ha motivado no pocas páginas de este nuevo texto.

No pretende ser un libro de historia del toreo, pero al final, en eso se convierte.

Así es, contada de otra manera, pero sí. Una de mis obsesiones era dar seriedad a la anécdota, que no fuera un sinónimo de chiste, sino que, aunque pueda ser graciosa, te cuente algo más, que le dé color a esa historia en blanco y negro en que se convierte el recuerdo. Por ejemplo, si cuento que a un mozo de espadas se le olvidó un día un traje de luces, termino también contando la corrida en la que pasó aquello, repasas el contexto. Y si a esa anécdota le sumas otras muchas, al final dibujas un panorama muy amplio de lo que es el toreo, de su esencia y sus particularidades.

Lucas Pérez Bernardo Díaz/EM

¿Es un libro para taurinos?

No necesariamente. Está claro que el que siente curiosidad por el mundo del toro tiene más fácil encontrar una motivación para tenerlo, pero una persona que no sea aficionada, ni entendida del tema, puede encontrar un libro ameno, uno que puede pillar en vacaciones, leer unas cuantas anécdotas, dejarlo aparcado y retomar en cualquier momento y en cualquier página, porque no tienen un orden establecido y se lee muy fácil, resulta muy fresco y divertido.

¿Hubo algún tipo de filtro para elegir las anécdotas?

Ninguno más allá de la discreción. Es decir, encuentras algunas con temas muy personales que son eso, personales, y puedes contar hasta donde los protagonistas lo permiten. Luego hay otras en las que puedo omitir algún nombre por respeto o por petición expresa, pero son las menos y preferí no omitirlas porque, al final, también son parte de este mundo.

En su investigación, ¿llegó a desmentir alguna anécdota instalada ya como leyenda?

No tanto así, pero es cierto que cuando hablas con todos los protagonistas involucrados descubres que cada historia puede variar y lo que se asume como verdad, a lo mejor no lo es tanto o, al menos, no es como lo tenemos asumido. No me escapo ni yo, porque hay alguna anécdota del antiguo libro que ahora me he dado cuenta de que no estaba contada como realmente fue.

¿Habrá otras trescientas más?

Hay trescientas más por cada torero, por cada ganadero, empresario, profesional y aficionado, es algo inabarcable, pero así como hace unos años simplemente ni me lo planteaba, ahora es cierto que me voy apuntando cosas que me parecen interesantes y las voy guardando. Sobre todo porque, una vez publicas el libro, te empiezan a decir “si lo hubiera sabido te contaba aquella que…” y que resultan maravillosas. Entonces, no es que pretenda ampliar la colección, pero si en algún momento surge la posibilidad prefiero tener un banco del cuál tirar con tranquilidad y no tener que empezar de cero nuevamente. Lo bueno es que el mundo del toro es absolutamente propenso a producir una anécdota nueva a cada instante, así que no será por falta de temas.