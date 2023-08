El novillero Juan de María, diagnosticado de cáncer

"Bueno, sale el toro más difícil de mi vida. Se llama Tumor testicular, aunque me gusta más Cáncer", con esta frase el novillero gaditano Juan José Grado, que se anuncia en los carteles como Juan de María, dio a conocer la grave enfermedad que padece.

El torero de 27 años quiso dar la noticia a través de su redes sociales, pero lejos de asumir un hecho tan demoledor con desesperanza, ha sacado toda su valentía para afontar la enfermedad con decisión. "Tengo tatuado nunca dejes de creer, tuve unos profesores de como afrontar la lucha contra la vida, la muerte y el cáncer a los que de seguro voy a tardar mucho en ver. Así que esto comienza hoy, Cáncer prepárate que te voy a crujir. Nunca dejes de creer", escribió.

De hecho, el novillero de El Puerto de Santa María no es una persona que se rinda fácilmente, pues su incipiente carrera no está siendo sencilla, ya que desde que debutó con picadores el el 5 de agosto de 2021 (precísamente hace dos años), cuando cortó una oreja a un novillo de El Freixo en la Plaza Real de su localidad natal, no ha vuelto a hacer un paseíllo vestido de luces, pero mantiene a punto su preparación a la espera de una nueva oportunidad.