Nuevo pliego para Alicante

El Ayuntamiento de Alicante aprobó este martes, en la Junta de Gobierno Local, la redacción del nuevo pliego de condiciones para el concurso de arrendamiento de la plaza de toros. El contrato será por una temporada, con posibilidad de prórroga anual.

Este breve plazo responde al interés municipal por no retrasar el inicio de la reforma integral prevista para el coso. El plan, conocido como ‘Alicante Nuevo Centro’, fue esbozado en la legislatura anterior, pero será ahora cuando dé el paso decisivo. El proyecto contempla una intervención de amplio alcance para reconvertir la plaza en un gran espacio cultural y musical, con capacidad aproximada para 11.000 asistentes, ampliando así su uso más allá de la actividad taurina.

La futura empresa adjudicataria deberá asumir un canon vinculado a los ingresos brutos de taquilla —sin IVA— de todos los espectáculos taurinos, tanto obligatorios como optativos. Además, el pliego incluirá tasas fijas por cada evento no taurino celebrado en el recinto, así como un porcentaje sobre los ingresos generados por el programa de visitas a la plaza y al museo taurino.

El nuevo contrato de arrendamiento se quiere dejar firmado ya en enero, aunque Eventos Mare Nostrum, la empresa que actualmente gestiona el coso alicantino, no finaliza su período de explotación hasta abril de 2026.