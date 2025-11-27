El torero revelación de 2025 elige a Miguel Abellán como nuevo mentor

Víctor Hernández ya ha tomado una decisión clave para su futuro profesional: Miguel Abellán será su apoderado durante la temporada 2026. El acuerdo responde al buen momento que atraviesa el torero de Los Santos de la Humosa tras una campaña en la que ha conseguido el respaldo de la afición y de los profesionales.

2025 ha sido un año decisivo para Hernández, con dos actuaciones en Las Ventas que lo han colocado como uno de los nombres a seguir. Su proyección ha dejado de ser promesa para convertirse en una realidad, y la elección de Abellán como nuevo gestor de su carrera busca dar continuidad a esa progresión con criterio y planificación.

Miguel Abellán, con amplia experiencia en los ruedos y en la gestión institucional, ha expresado su confianza en el torero madrileño, a quien define como un perfil poco común en el panorama actual. Considera que su forma de torear y su capacidad para conectar con el público responden a lo que hoy necesita la Tauromaquia.

La sintonía entre ambos viene de lejos. Abellán ha seguido de cerca la evolución de Hernández y conoce bien sus virtudes. Según afirma, no le sorprende el impacto que ha tenido en Madrid, ya que llevaba tiempo mostrando condiciones en otras plazas. El acuerdo profesional llega en un momento de madurez para ambos.

Desde esta nueva etapa, el objetivo es claro: consolidar una carrera con fundamentos sólidos, sin prisas pero con ambición. La gestión buscará abrir oportunidades con sentido y medir bien cada paso, atendiendo al perfil del torero y a la demanda del aficionado.

En un contexto complejo para el sector, este tipo de decisiones reflejan que aún hay proyectos que apuestan por la autenticidad, la forma y el fondo. Con Miguel Abellán al frente, Víctor Hernández afronta 2026 con una estructura reforzada y una hoja de ruta clara.