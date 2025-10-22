La polémica que enfrenta a Nautalia con la Diputación por la plaza de La Malagueta

La batalla por la gestión de la plaza de toros de Málaga ha estallado. La empresa Nautalia, que actualmente lleva las riendas de dos de los cosos más importantes del país, Las Ventas de Madrid y la plaza de Valencia, ha impugnado el pliego de condiciones del concurso para adjudicarse La Malagueta. ¿El motivo? Un requisito técnico que deja fuera a los gigantes del sector.

El origen del conflicto está en una cláusula que exige haber gestionado durante los últimos tres años tres plazas de primera o segunda categoría, con al menos quince festejos cada temporada, según adelantó Zabala de la Serna. Esta condición, lejos de abrir la puerta a la competencia, la reduce a un círculo muy limitado de empresas. Según ha trascendido, solo seis operadores taurinos podrían cumplir con esa exigencia.

Nautalia, pese a su amplísima experiencia en plazas de primera —más de cincuenta festejos al año entre Madrid y Valencia—, no puede optar a la gestión de La Malagueta bajo estos criterios. La empresa ha puesto el foco en lo que considera una barrera artificial que impide el acceso libre de sociedades solventes y contrastadas.

La impugnación se centra en el apartado de solvencia técnica y profesional, un bloque clave del pliego que también deja fuera, por ejemplo, a la Empresa Pagés, histórica gestora de la Real Maestranza de Sevilla. El debate sobre quién puede y quién no puede gestionar una plaza pública vuelve así al centro del ruedo, y no solo en términos administrativos.

Mientras tanto, el concurso avanza con seis nombres sobre la mesa: Simón Casas (en alianza con Javier Conde), Tauroemoción, Carlos Zúñiga, BMF, Lances de Futuro y la Casa Matilla. La pugna por la plaza andaluza se perfila como una de las más reñidas —y polémicas— de los últimos años, con una exclusión que ya ha levantado ampollas entre los grandes operadores.