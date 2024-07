¿Quiénes son los novilleros que torearán la última eliminatoria de las nocturnas de Madrid?

Este jueves 18 de julio, la Plaza de Toros de Las Ventas acogerá la cuarta novillada del certamen "Cénate Las Ventas", una cita crucial que definirá a los tres novilleros que pasarán a la gran final el próximo 25 de julio. A las 21 horas, se lidiarán novillos de la ganadería jienense de El Cotillo, hierro de origen Juan Pedro Domecq que tomará antigüedad. Los protagonistas de esta velada serán Manolo Vázquez, Fabio Jiménez y Mario Navas, tres jóvenes promesas del toreo que buscarán demostrar su valía ante el exigente público madrileño.

Manolo Vázquez, novillero sevillano de dinastía, hará su debut en Madrid tras no poder presentarse en abril debido a un percance. Llega con ilusión y responsabilidad: "Siento una gran responsabilidad de que salgan las cosas bien y que la afición venteña pueda ver la pureza y naturalidad de mi toreo".Vázquez se convertirá en matador de toros el 7 de septiembre en Cortegana, Huelva, donde Curro Díaz, en presencia de Miguel Ángel Perera, le concederá la alternativa con toros de Osborne. Fabio Jiménez, por su parte, regresa a Las Ventas con la esperanza de demostrar su evolución desde su presentación en abril: "Ojalá pueda demostrar el torero que soy, el torero que quiero ser y el concepto que tengo en la cabeza. Mentiría si dijese que no me encantaría estar en la final, pero yo voy a intentar hacer mi toreo, el que siento. Si me sale, junto a la entrega y la pasión, podré estar en la final", manifestó Jiménez.

Mario Navas, que hará su tercer paseíllo de la temporada en Las Ventas, llega con experiencia y expectativas altas: "Llego con la misma ilusión que el día de mi debut en Madrid, pero con más poso y más bagaje".Navas, que destacó en abril con novillos de Hnos. Sánchez Herrero, prepara ya la ceremonia de su alternativa, que ha sido fijada para el día 5 de septiembre en Valladolid, de manos de Morante de la Puebla y con Juan Ortega como testigo, ante toros de Juan Pedro Domecq.