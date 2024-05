Sinfonía de toreo al natural de Morante, triunfador junto a Roca Rey y Tomás Rufo

Morantese reencontró con el toreo en Toledo al cuajar una faena pletórica de naturales a un cuarto ejemplar noble y enclasado al que no pudo ligar por falta de fuelle. No obstante, ello no impidió que los tendidos rugieran y la cara del sevillano esbozara una sonrisa de satisfacción por el disfrute vivido en primera persona y el producido en el público, que le pidió las dos orejas, concedidas por el palco al matar con contundencia y correcta colocación al primer intento.

Antes, en el que abrió plaza, Morantepaseó una oreja en pago a un trasteo compuesto y ajustado basado en el potable pitón derecho de su antagonista.

Roca Rey se abrió la puerta grande en su primero. El peruano paseó las dos orejas del segundo de Juan Pedro, un toro rajado que Rocalogró retener en la muleta en el último tercio después de haberle dado fiesta con el capote por verónicas, gaoneras, saltilleras y tafalleras tanto en el recibo como en el posterior quite. Con la muleta lo más relevante llegó en una notable tanda de naturales, vertical la planta y baja la mano, en un trasteo copioso que conectó mucho con los tendidos.

La faena al quinto de Roca Rey se desarrolló a destajo. El manejable toro de Juan Pedro, aplaudido en el arrastre, se llevó lo suyo, primando la cantidad sobre la calidad, en otro intento del peruano de triunfar sin sentido de la medida. En esta ocasión el fallo a espadas le privó de sumar algún trofeo más a los dos ya conseguidos.

Tomás Rufoperdió la puerta grande por la espada en el noble tercero, después de una entregada faena que permitió al toledano torearlo con arrojo de rodillas en el inicio, conducirlo con templanza y gusto al natural, y arrimarse en el tramo final con el toro ya apagado. Con los tendidos vibrando, dos pinchazos impidieron que el de Pepino paseara, al menos, dos orejas.

La misma actitud en pos del triunfo exhibió Rufoen el sexto, al que recibió a porta gayola y lanceó con categoría a la verónica. Sin embargo el toro se apagó, con el consiguiente arrimón del toledano, que finalmente consiguió su objetivo de arrancar las dos orejas que le permitieron acompañar a Morantey a Rocaa hombros, casi tres horas después del inicio del festejo.

FICHA DEL FESTEJO:

Plaza de toros de Toledo. Corrida de toros por la festividad del Corpus Christi. Casi lleno en los tendidos.

Se lidiaron seis toros de Juan Pedro Domecq, de correcta presentación. Primero manejable. Segundo rajado. Tercero manejable. De gran clase por el pitón izquierdo pero no sobrado de fuelle el cuarto. Bueno el quinto, aplaudido en el arrastre. Noble y venido a menos el sexto.

Morante de la Puebla, de champán y oro con remates en negro: estocada entera caída (oreja); estocada entera arriba (dos orejas con aviso).

Roca Rey, de pizarra y oro: estocada entera arriba (dos orejas); pinchazo y media muy delantera (palmas con aviso).

Tomás Rufo, de azul marino y oro: dos pinchazos y media arriba (ovación con saludos); estocada entera desprendida (dos orejas).

Incidencias: Antonio Manuel Punta saludó tras parear al segundo. Sergio Blasco y Fernando Sánchez saludaron tras banderillear al tercero, repitiendo saludo Fernando Sánchez en el sexto. Joao Ferreira hizo lo propio en el cuarto. Morante de la Puebla, Roca Rey y Tomás Rufo salieron a hombros.