Ya son oficiales los carteles de La Magdalena

La empresa Funtausa, responsable de la plaza de toros de Castellón, ha hecho oficiales los carteles de la Feria de la Magdalena 2024, en un concurrido acto que ha tenido lugar en el Salón Central del Real Casino Antiguo de Castellón al que han asistido la alcaldesa de la ciudad Begoña Carrasco y la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

Alberto Ramírez, gerente de la plaza de toros de Castellón, fue el encargado de desvelar las combinaciones y aseguró: “Hemos completado una feria muy redonda, basada en los planes que siempre nos habíamos planteado, y por tanto estamos satisfechos. Hemos tenido la suerte de que han salido toreros nuevos como Borja Jiménez o Fernando Adrián, que tan demandados son por el aficionado y que la afición podrá ver en Castellón. Y además, contamos con todas las figuras del toreo en un fin de semana en el que esperamos que responda el público. No ha sido fácil llenar el vacío que ha dejado El Juli, por eso siempre tuvimos la intención de que doblara una figura y Manzanares fue el que dio un paso adelante, eso es de agradecer”.

El abono se compone de cinco corridas de toros, un festejo de rejones y dos novilladas sin picadores, toda una semana completa de toros que transcurrirá del domingo 3 al domingo 10 de marzo.

Un serial en el que Manzanares repite actuación y en el que no faltan las principales figuras como Morante o Roca Rey ni las novedades como Fernando Adrián ni Borja Jiménez, que abre la feria actuando mano a mano con Paco Ramos una corrida de Victorino Martín. Quien finalmente no estará en Castellón es Daniel Luque, cuyo órdago no ha sido valorado por la empresa y le ha dejado fuera de estos carteles.

Las combinaciones son estas:

Domingo 3 de marzo. Toros de Victorino Martín. Paco Ramos y Borja Jiménez, mano a mano.

Lunes 4. Rejones. Toros de Fermín Bohórquez para Andy Cartagena, Diego Ventura y Léa Vicens.

Martes 5. Novillada sin picadores. Novillos de Sepúlveda para Fran Fernando (Huesca), Javier Aparicio (Castellón), Pablo Vedrí (Castellón), Abel Rodríguez (Castellón), Bruno Gimeno (Valencia), Jorge Hurtado (Badajoz).

Miércoles 6. Novillada sin picadores. Novillos de Hnas. Angoso Clavijo para Arturo Cartagena (Citar), Daniel Artazos (Valencia), Bruno Martínez (Castellón), José Almagro (Castellón), Nicolás Cortijo (Albacete), Olga Casado (Madrid) e Ian Bermejo (Castellón).

Jueves 7. Toros de Hnos. García Jiménez y Olga Jiménez para El Fandi, Ginés Marín y Fernando Adrián.

Viernes 8. Toros de Juan Pedro Domecq para José María Manzanares, Roca Rey y Tomás Rufo.

Sábado 9. Toros de Domingo Hernández para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado.

Domingo 10. Toros de Puerto de San Lorenzo y Ventana del Puerto para Sebastián Castella, José María Manzanares, Alejandro Talavante.