Ni el toreo de Juan Ortega, ni la intensidad de Roca Rey fueron suficiente para levantar la tarde

La última corrida de la feria en Olivenza, celebrada en la tarde de este domingo, dejó un sabor agridulce, a pesar de que se llegaron a cortar hasta dos orejas, pero el festejo nunca alcanzó la intensidad esperada en un cartel de tan alto calibre, justo el seleccionado para cerrar con broche de oro el ciclo extremeño.

El debutante en Olivenza, Juan Ortega, tuvo que enfrentarse a un sobrero de La Ventana del Puerto debido a que el titular se partió un pitón justo al salir a la arena. No obstante, a pesar de los contratiempos, Ortegademostró su suavidad y torería, destacando especialmente en el quite por delantales. Aunque su faena estuvo marcada por algunos enganchones y la falta de empuje del toro, logró cimentar su labor con detalles exquisitos, culminando con una estocada certera que le valió una oreja. Su segunda faena se caracterizó por momentos de muchísimo gusto, especialmente en sus lances de capote, que captaron la atención del público. Aunque no de manera continua, el torero logró impresionar con su personal estilo, destacando especialmente en una tanda de naturales al abrigo de las tablas.

Por su parte, Roca Rey elevó la temperatura de la tarde desde el saludo inicial, ofreciendo un repertorio variado de verónicas y chicuelinas. Con una actuación en la que combinó la técnica con la pasión, Roca Rey logró arrancar ovaciones del respetable, especialmente con sus muletazos arrebatados y su valiente arrimón final, que le valió otra oreja.

En cuanto a Morante, su actuación estuvo marcada por momentos de brillantez, especialmente en sus lances iniciales, que arrancaron el entusiasmo del público. Sin embargo, la desilusión llegó en su segunda faena, marcada por la falta de colaboración del toro y la dificultad para encontrar la conexión con el público, lo que culminó en una ovación con saludos como agradecimiento a un esfuerzo sin mayor lucimiento.

FICHA DEL FESTEJO:

Domingo 3 de marzo de 2024. Plaza de toros de Olivenza, Badajoz. Cuarta y última de la Feria del Toro. Lleno.

Toros de Hnos. García Jiménez y Olga Jiménez (1º) y otro de La Ventana del Puerto (2º, sobrero), desiguales en su presencia y de pobre juego en general.

Morante de la Puebla, de negro y plata, ovación y silencio.

Juan Ortega, de purísimia y oro, oreja y ovación.

Roca Rey, de salmón y oro con remates negros, oreja y ovación.