Vicky Krieps: "Hay que dejar de imaginar a las mujeres históricas como histéricas"

Se ha convertido, con apenas un puñado de muy buenas películas, en una de las grandes damas europeas de la interpretación contemporánea. Y es que Vicky Krieps (Luxemburgo, 1983), tras deslumbrar al mundo en "El hilo invisible", a las órdenes de todo un Paul Thomas Anderson, ha trabajado después con M. Night Shyamalan, Mia Hansen-Love, Mathieu Amalric o Marie Kreutzer. Esta semana, tras arrasar hace unos días con la taquilla al norte de los pirineos, la actriz estrena "Los tres mosqueteros: D'Artagnan", nueva súper producción gala, dirigida por Martin Bourboulon ("Eiffel") y con esa excusa atendió a LA RAZÓN por videoconferencia desde París.

Aquí, justo unos meses después de dar vida a Isabel de Baviera (Sissi) en "La emperatriz rebelde" (por la que también habló con este diario), Krieps da vida a Ana de Austria, figura histórica crucial en las novelas de Alejandro Dumas. Y, más allá del cine de aventuras épicas y bien cuidadas desde lo estético que presenta la nueva adaptación, la intérprete carga con el peso dramático del filme, encarnando el amor prohibido entre su personaje y el británico Duque de Buckingham (interpretado por Jacob Fortune-Lloyd). "Recibí el guion cuando estaba preparándome para ser Sissi, pero no uní el camino de puntos hasta que empecé a investigar. ¡Era perfecto! Podría preparar a dos personajes del mismo linaje, casi de manera paralela. Era como establecer un diálogo entre ellas", comienza a explicar emocionada Krieps.

Krieps (dcha.), junto a Louis Garrel, en "Los tres mosqueteros: D'Artagnan" DEAPLANETA

Una producción a la altura del relato

Con un presupuesto cercano a los 70 millones de euros, y concebida a modo de díptico, la nueva versión de la fábula eterna de Dumas cuenta, además de con Krieps, con Vincent Cassel, Louis Garrel o Eva Green, entre el reparto. "Lo que Martin (Bourboulon) ha intentado, creo, es traspasar esa imagen casi antigua de las novelas. Convertir el cuento en algo divertido, entretenido, impresionante al ojo, para que llegue al mayor número de gente posible. Y eso conecta mucho con el espíritu de la novela, de la ficción, no de estar viendo algo y estar con el móvil comprobando si fue verdad o no", matiza la actriz.

Mi primer contacto con Dumas fue a través de Los Mosqueperros

Krieps, que confiesa que su primer contacto real con la historia fue a través de los míticos Mosqueperros a los que hizo famosos el recientemente fallecido Claudio Biern Boyd ("Mi primer contacto con Dumas fue a través de Los Mosqueperros. No sé si es decepcionante, pero es así. Me enamoré de pequeña", cuenta), explica que su selección de roles tiene mucho que ver con su propia personalidad: "Soy una mujer curiosa, ante todo. Así llegué a "Old", de Shyamalan, por ejemplo. Pero también a lo más independiente. Solo hago películas que son capaces de captar mi curiosidad. Si ahora vienes y me dices que hay ante mí una puerta que he dejado sin abrir, probablemente mi primer impulso será abrirla", concreta risueña.

Aunque en la memoria colectiva las adaptaciones de 1973 (Richard Lester) o 1993 (Stephen Herek) todavía pervivan, pase a pase vespertino en la televisión, lo cierto es que la nueva película de Bourboulon juega en una liga mucho menos misógina que sus predecesoras, presentando al personaje de Krieps o a la Milady de Eva Green como seres de carne y hueso, menos tendentes a la emoción por inmadurez: "Es importante, porque son personajes históricos a los que no pudimos conocer. Ni siquiera tenemos fotografías fieles, video o audio. En cierto modo, imaginarlas como algo más que mujeres histéricas y difíciles, es devolverles su lugar en la historia. Y es algo que hay que hacer. Quizá lo eran, no lo sabemos, pero ya hemos visto imaginaciones en ese sentido durante más de un siglo", opina reivindicativa la actriz.

A más de seis años ya del rol que le cambió la vida, Krieps se despide reflexionando sobre "El hilo invisible" y lo imposible que era, a priori, calibrar el éxito que iba a traer consigo el filme: "Creo que todavía no lo acabo de entender, de procesar del todo. Cuando la estábamos rodando, incluso, intentaba mantenerme como alejada de la dimensión. Mis amigos me decían: ¡Guau! ¡Vas a conocer a Daniel Day-Lewis! Y eso me ponía más nerviosa. Así que intenté normalizarlo ya en el momento, fue muy difícil. Fue durísimo. Porque creo es una película encantada, poseída por algo. Cuando coincido con alguien que participó conmigo en la película, del reparto, o del equipo técnico, nos miramos como si hubiéramos sobrevivido al hundimiento del Titanic", completa trascendental.