¿Volverá a ganar, hoy, el Premio Cervantes 2025 un autor latinoamericano?

Este lunes se falla el Premio Cervantes 2025, el más importante galardón de las letras en español, que previsiblemente recaerá sobre un autor latinoamericano, después de que en las dos últimas ediciones distinguiera a escritores españoles.

Algunos de los nombres latinoamericanos habituales en las quinielas del Cervantes en los últimos años han sido la nicaragüense Gioconda Belli, la mexicana Margo Glantz o el poeta chileno Raúl Zurita.

El mundo propio de Pombo

En su última edición, el oficialmente llamado Premio de Literatura en Lengua Castellana 'Miguel de Cervantes' recayó sobre Álvaro Pombo (Santander, 1939), en reconocimiento a su capacidad para crear "un mundo literario propio que conmueve" y por su "extraordinaria personalidad creadora, lírica singular y original narración".

El anterior, otorgado en 2023, fue para Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1942) por ser uno de los "grandes narradores de la lengua castellana, heredero del espíritu cervantino y creador de mundos imaginarios".

La tradición desde que se instituyó en 1975 era que cada año recayera a uno de los dos lados del Atlántico, pero en las últimas ediciones el ritmo se ha instaurado, más bien, de dos en dos.

Urtasun, a escena

Así, los dos premiados anteriores a Luis Mateo Díez fueron el poeta venezolano Rafael Cadenas (2022) y la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi (2021). En las ediciones de 2020 y 2019 ganaron los poetas españoles Francisco Brines y Joan Margarit, respectivamente, mientras que en 2018 y 2017 lo obtuvieron la poeta uruguaya Ida Vitale y el nicaragüense Sergio Ramírez.

Entre los miembros del jurado que deliberarán este lunes están los dos últimos ganadores del Cervantes (Álvaro Pombo y Luis Mateo Díez); Aurora Egido, a propuesta de la Real Academia Española (RAE); Bruno Rosario, por la Academia Dominicana de la Lengua; y Ana María Gallego, por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, comparecerá en rueda de prensa tras la deliberación del jurado para anunciar el nombre del ganador, que recibirá un premio dotado con 125.000 euros.

Tradicionalmente, el ganador recoge su premio de manos de los reyes de España en una ceremonia solemne en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, en Alcalá de Henares (Madrid), que se celebra el 23 de abril, coincidiendo con el Día del Libro y la conmemoración del fallecimiento del autor del 'Quijote'.