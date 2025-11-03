Pablo Maurette, ganador del Premio Herralde con "un homenaje al plagio"

El escritor argentino Pablo Maurette, ganador del 43º Premio Herralde de novela con la obra 'El contrabando ejemplar', ha afirmado este lunes que su obra es "un homenaje al plagio", porque considera que "toda literatura es un acto de paramnesia".

El jurado, compuesto por Cecilia Fanti (librería Céspedes Libros de Buenos Aires), Gonzalo Pontón Gijón, Marta Sanz, Juan Pablo Villalobos y la editora Silvia Sesé, ha proclamado ganadora la novela de Maurette, que se había presentado bajo el seudónimo de Carlos Bernárdez, entre los 892 originales presentados al galardón.

La novela, que estará en las librerías el 26 de noviembre, narra la historia de Pablo, un aspirante a escritor sin escrúpulos, que viaja a Madrid para recuperar el manuscrito que Eduardo, su amigo y mentor, dejó al morir, un libro que nunca culminó pero que pretendía explicar lo inexplicable: el infortunado destino de la Argentina que durante el siglo XVII configuró su economía con un sistema de comercio clandestino que se conocía como 'contrabando ejemplar'.

La única forma de hacer literatura

En la conferencia de prensa tras darse a conocer el fallo del galardón, Maurette ha confesado que su novela es "un homenaje al plagio, que es la única forma de hacer literatura", y ha añadido: "La literatura es un acto de paramnesia, porque todo libro está hecho de libros y esta novela está hecha de retazos de todos los libros que he leído, de las palabras que escuché y de las imágenes que vi".

Pablo Maurette ha reconocido que 'El contrabando ejemplar' bebe mucho de la tradición picaresca española de los siglos XVI y XVII en lo referente a "lo grotesco, el humor y el disparate".

Grande y poderosa

La novela se fue gestando, ha explicado, durante muchos años a través de ideas, palabras, hasta que empezó la escritura hace unos tres años.

La novela inconclusa que aparece en la historia es "un manuscrito que aspira a ser la gran novela argentina y que narra el destino infausto de la Argentina, que pudo ser grande y poderosa, pero no lo fue".

El narrador principal, Pablo, es un joven escritor falto de ideas, bastante resentido porque tiene pocos lectores, que decide robar el manuscrito de su amigo.

En la obra ganadora hay elementos de la novela histórica situados en el siglo XVII, "una especie de agujero negro en la historia de Argentina, un momento muy borroso y complicado porque Buenos Aires formaba parte del virreinato del Perú, y como Lima no quería competencia convenció a la Corona española para que cerrara el puerto bonaerense, y así permaneció durante siglos.

La Argentina del contrabando sistémico del siglo XVII

En ese tiempo, recuerda Maurette, "la ciudad sobrevive gracias al contrabando, del que participan todas las instituciones políticas y religiosas, por lo que la mitad de nuestra historia transcurre en la ilegalidad y de ahí no podía salir nada bueno".

Aunque el autor argentino prefiere no ver metáforas sobre la situación actual de Argentina y su presidente, Javier Milei, piensa que "este momento le cabría bien a la historia narrada, como un paso más hacia un abismo que nunca llega, pero quizá la motosierra acelere ese camino al abismo".

Maurette incorpora en su novela un mito, que "sólo es real en la ficción", según el cual una mujer de la etnia querandí, que desapareció a finales del XVII, tuvo un niño de una relación con un español, un niño monstruo que murió al poco de nacer, y cuyos restos fueron quemados y enterrados en la catedral de Buenos Aires como una especie de conjuro maldito para Argentina".

Una mezcla de tiempos históricos

Planea en la novela también el tema del peronismo y el gorilismo o antiperonismo, "un conflicto presentado como generacional y temperamental, en el que los personajes se alinean en contra de sus padres o sus abuelos".

Para la editora y miembro del jurado Silvia Sesé, la novela ganadora del Herralde es "divertida, de aventuras, apasionante, que mezcla tiempos históricos con la contemporaneidad".

Marta Sanz compara la estructura de la novela con el juego de las matrioskas que sirve al autor para hablar de "la oposición vida-muerte, original y copia, realidad y ficción, alegría y tristeza, y entre cuerpo y espíritu, y sobre todo entre lo normal y lo anómalo".

Sanz valora la "magnífica construcción de los personajes, especialmente las dos voces narradoras, Pablo, el joven narrador intertextual, que evoca la historia de Eduardo, los dos prototipos de ese escritor hipocondríaco y neurótico que todos somos".

Gonzalo Pontón Gijón subraya tres aspectos: presentar al escritor como una antena que sintoniza ondas; explorar, como hace Virgilio en la 'Eneida' el espacio donde algún día estará el gran Buenos Aires; y la escena final que ocurre en la simbólica plaza de Mayo, un lugar de memoria.