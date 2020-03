Morales explica por qué ha rechazado una oferta para jugar en China

Después de que Paco López, entrenador del Levante, desvelase que el atacante de 32 años había rechazado dinero por seguir en el cuadro granota, el futbolista madrileño se ha pronunciado al respecto. José Luis Morales ha confirmado que recibió una oferta para jugar en China y también ha contado por qué no la aceptó.

Según José Luis Morales, no contempló la opción de ir a China porque valora “mucho más estar a gusto en un sitio” antes que el dinero. Anteriormente, en una rueda de prensa virtual, Paco López había señalado al respecto: “Cuando un jugador se identifica tanto con un club como Morales lo ha hecho con el Levante y con una ciudad como Valencia, el dinero deja de ser un factor decisivo porque pesan otras muchas cosas”.

Además de hablar de la oferta de China, José Luis Morales ha abogado por terminar la competición

El capitán del Levante, José Luis Morales, aseguró este miércoles que cree que LaLiga debe terminarse, aunque subrayó que no se debe forzar ninguna situación que “ponga en riesgo la salud de ninguna persona” y apostó por jugar a puerta abierta porque el fútbol “sin el aficionado no es fútbol”.

“LaLiga se debe jugar. Estamos en una situación nueva para todos pero creo que debería terminarse. No veo necesario que LaLiga deba forzar ninguna situación que ponga en riesgo la salud de ninguna persona, tanto si se juega a puerta cerrada como abierta”, indicó en una rueda de prensa ofrecida ‘on line’ por el Levante.

El futbolista madrileño comentó que “lo más importante es la salud de todos” y que “hay unas instituciones que deben tomar las decisiones” y se mostró partidario de jugar con aficionados en el caso de que regrese la competición.

“Soy de los que piensa que el fútbol sin el aficionado no es fútbol, ellos forman parte de este espectáculo y según vaya evolucionando todo LaLiga y la Federación irán tomando decisiones para ver cómo se termina la temporada. Todas las medidas que se están tomando es por el bien de todos”, declaró.

Morales explicó que está tranquilo en casa y que “lo peor que estoy llevando” es el hecho de estar lejos de sus padres y hermanos, que viven en Madrid. Además, el jugador confesó que “echo de menos el balón” porque el confinamiento le sorprendió sin un balón en casa y no puede “ni acariciarlo”.

El capitán del Levante dijo que mantiene el contacto con el resto de compañeros a través del móvil y que está tranquilo por el futuro económico propio y de todo el club. “Entiendo que pueda generar cierta preocupación, pero estoy tranquilo porque estoy seguro de que el club está poniendo su empeño para resolver cada una de las situaciones de todos los trabajadores”, zanjó.

Morales explicó que reciben videos del cuerpo técnico y que deben cumplir con la rutina marcada por el preparador físico del equipo y que deben “trabajar para cuando llegue LaLiga estar en las mejores condiciones”, aunque también entrena el aspecto emocional con la ayuda del psicólogo del club.

“Necesitamos que alguien nos dé una pauta para manejar nuestra mente. El psicólogo es una persona que yo he usado mucho durante el tiempo que ha estado con nosotros”, declaró.