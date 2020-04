Entrevista a Fred Vergnoux: “Me molesta no saber qué está pasando. ¿Es el planeta tierra, que ha dicho ‘basta’?”

Fred Vergnoux (1973) intenta mirar el lado bueno a la cuarentena, al menos en lo personal: puede pasar más tiempo con su mujer y su hija, algo que su trabajo de entrenador jefe de la natación española se lo suele impedir; pero también está preocupado por la preparación de sus nadadores para los Juegos de Tokio, aunque se hayan aplazado un año. Son muchas incógnitas todavía por resolver.

-Qué le parece la decisión del COI de aplazar los Juegos. ¿Es la menos mala?

-Es la más lógica. Ahora que sabemos que los Juegos Olímpicos van a empezar el día 23 de julio, podemos empezar a dibujar planes. Nos quedan 480 días para empezar la natación, y 492 días antes del 10 kilómetros. Ahora tenemos que esperar para saber más fechas, funciona todo en cadena, como son las del Mundial 2021 y del Europeo 2020. A partir de entonces vamos a construir nuestro propio calendario nacional.

-¿Sintió mucho agobio al ver que no podían entrenar?

-Creo que hasta que nos hemos dado cuenta de la realidad de esta situación, lo más difícil para nosotros era seguir buscando opciones para entrenar, y sin éxito. Los nadadores, como yo, no entendíamos que de un día para el otro ya no íbamos más a la piscina, y que las cosas iban a cambiar radicalmente. Para ellos ha sido todavía mucho más duro porque son los que entrenan entre 4 y 6 horas en el agua cada día.

-¿Cómo afecta alargar el plazo en la preparación casi otro año?

-Es simplemente adaptarse para seguir con la preparación, y con el mismo objetivo, que son los Juegos Olímpicos. Está claro que los deportistas van a tener que asimilar esta situación, algunos estaban clasificados y súper centrados, otros tenían que obtener su clasificación primero, eran situaciones diferentes, pero al final es un reset obligatorio para todos. Ahora veremos quién sale reforzado de esta crisis. A largo plazo vamos a ver algunas diferencias, porque hay nadadores que siguen entrenando en otros países, se están sumando diferencias grandes de preparación.

-Y usted, que siempre dice que cada minuto en la piscina cuenta, ¿cómo cree que influirá el parón que están teniendo los nadadores?

-Hoy es el día 19 sin nadar. Eso significa que si mañana volviéramos al agua no estaríamos bien hasta el final de agosto. Entramos en una fase de des-entrenamiento. La primera semana la influencia es menor, de hecho, en algunos parámetros como la fuerza podemos mejorar; es decir, que este descanso de no nadar nos permite una mejora en seco, pero ahora vamos perdiendo lo que se llama la fuerza específica. Podemos, y lo estamos haciendo cada día, mantener a largo plazo el nivel de fuerza y el nivel aeróbico, pero cuando volvamos a nadar va a ser con un nivel de fuerza en el agua muy por abajo.

Lo preocupante es no saber cuándo vamos a volver al agua

-¿Es un retroceso muy grande? Porque sus nadadores están acostumbrados a entrenar mucho y seguramente sea el mayor números de días seguidos que han pasado sin estar en el agua en años...

-Sí, los nadadores, por esencia, entrenan mucho. Dos semanas hoy sin nadar es más que cuando tenemos vacaciones en verano. Lo preocupante es no saber cuándo vamos a volver al agua. Y si seguimos más tiempo en casa los nadadores van a estar muy afectados. Incluso conociendo ahora los días que tenemos para preparar los Juegos es difícil, sin saber cuándo vamos a volver a nadar y qué margen de tiempo vamos a tener, pero no hay otra, está claro que ahora hay que esperar en casa. Lo peor de todo sería estar afectado con el virus, porque los efectos podrían ser desastrosos para los nadadores por las consecuencias al nivel de la respiración. Estamos en contacto con sus entrenadores y en este sentido los nadadores están bien.

-¿Qué están haciendo en casa o qué pueden hacer en la cuarentena?

-¡Muchas cosas! Primero de todo estamos en casa, cosa que no suele ser normal en la vida de los nadadores, así que valoramos estar todos sanos y en casa con los nuestros. Luego, hay tiempo para entrenar en casa, con el material que cada uno tiene, la creatividad la tenemos. Cada día reciben el plan, han hecho entrenos con el equipo nacional y nuestra fisioterapeuta, y los míos en concreto se conectan a veces para entrenar juntos. Esta semana vamos a probar una receta de un nadador mío, que se ha inventado un desayuno nuevo para deportistas. Hablo con ellos cada día, y hacemos una vídeo reunión cada 48 horas. Las últimas han sido geniales, hemos tenido invitados ‘especiales’ como Anna Espar, Ona Carbonell, nuestro fisiólogo Iñigo Mujika, nuestro biomecánico Raúl Arellano. Es una forma de mantener el contacto, a distancia, con nuestra gente. Con los entrenadores hacemos lo mismo, conectamos con los grupos de especialidad, y también hemos tenido invitados de lujo, como Fernando Rivas el entrenador de Carolina Martin, o Ekaitz Saies el director técnico de piragüismo. Es un momento oportuno para comunicar más y compartir.

-Y usted, ¿qué hace en casa estos días de cuarentena?

-Yo estoy viviendo algo fantástico, poder ver a mi hija y mi mujer cada día. Hacemos todo juntos, la hora de despertarse, el desayuno, hacer algo de deporte, deberes cuando hay reuniones online, preparar entreno, prepara las comidas, leer, etc. También hacemos cosas nuevas, como preparar nuestro propio pan y yogurt. Yo personalmente estoy aprovechando también para escribir mucho, me calma. En fin, lo que nos toca a todos estos días, con la suerte de estar en casa y que estamos bien de salud.

Me han impactado mucho los vídeos de Bill Gates en los que explicaba años atrás qué iba a pasar

-¿Cómo ve todo lo que está pasando, qué conclusiones positivas como sociedad cree que se puede sacar dentro de esta desgracia?

-Pienso que estamos todavía lejos de ver la salida de esta situación, me molesta no poder saber lo que está realmente pasando, y el porqué. ¿Estaba todo previsto y somos víctimas? ¿Es el planeta tierra que ha dicho ‘basta’? Hay tantas cosas a pensar que alguien como yo no puede hacer mucho aparte de opinar, y sin duda estar equivocado. Me han impactado mucho los vídeos de Bill Gates en los que explicaba años atrás qué iba a pasar. Me molesta estar contestando esta entrevista cuando muere mucha gente, me molesta estar en España lejos de mi madre y de mi hermano. Me da rabia ver que algunos tienen piscina y nosotros no, me da rabia la impotencia de poder estar animando a mi gente, y que le va a pasar factura a la población cuando no ha hecho nada para tener esta situación. Pero asumo mi responsabilidad de ser humano, me quedo en casa, ayudo desde aquí como puedo, y pienso que otros han tenido que pasar por cosas más difíciles. Ahora el país nos pide estar en casa, no es tan malo. Y hago mi trabajo, porque eso sigue, y en casa mis nadadores pueden estar bastantes incómodos con los entrenos que envío. Con paciencia van a venir días mejores y el momento de hacer un profundo análisis. Al menos creo que esta crisis va a permitir que miramos al vecino con más empatía.

-¿Tiene ya algún plan para los Juegos de 2021?

-Tengo varios planes preparados, pero está claro que es todo ficción hasta que volvemos al agua. Ahora el único plan que me interesa es el plan de cada día con mis nadadores para avanzar de la mejor forma posible.

-¿Cómo estaba de forma Mireia Belmonte antes del parón?

-Mireia en febrero ha tenido que parar por unas anginas y luego gripe, así que es su segundo parón. Al menos en Sierra Nevada ha entrenado bien y volvía a un buen nivel de entreno. Ahora le toca seguir trabajando mucho en seco.

-A 2020 Mireia iba a llegar con 29 años largos, ahora lo hará con 30 largos. ¿Cambia algo? ¿Es un desafío mayor?

-No creo que el desafío haya cambiado, tampoco su objetivo, porque vaya a competir con 30 años en lugar de 29. Estoy convencido de que el aplazamiento es una buena noticia para Mireia, cuanto más tiempo tengamos, mejor; ahora está claro que hay que aprovechar cada día. De momento lo hacemos en seco, cuando volvemos a la piscina sabremos el tiempo que nos queda.

-Y que les mantengan este tiempo las becas, ayudas, patrocinadores... ¿Le preocupa mucho?

-Confío en las instituciones, ya algunos patrocinadores han avisado de que las cosas van a estar difíciles, pero vamos a salir un día de esta crisis, y el deporte va a ser fundamental para todos, no solamente para los deportistas de alto nivel. La gente ahora tiene ganas de entrenar, espero que se den cuenta del las oportunidades que han pasado porque no tenían tantas ganas, y de forma general el deporte nos va ayudar a todos, la salud pasa por la actividad física