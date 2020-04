Con el tenis mundial parado hasta mediados de julio, Rafael Nadal y su entrenador Carlos Moyá permanecen confinados en sus respectivas casas. Moyá está atravesando la pandemia junto a su familia numerosa y en declaraciones a la web de la ATP ha revelado cómo atraviesan él y el ganador de 19 Grand Slams estos complicados momentos. “Nos divertimos todos juntos en familia, jugamos mucho, salimos al jardín, me acompañan mis hijos al gimnasio... Evidentemente me cuesta no poder ver a mis padres ni hacer una vida normal”, comentó el exjugador que desde que tiene familia es una persona especialmente hogareña.

Moyá reconoce que tiene contacto con Rafa, pero que no está muy encima de él. "En estos momentos no hay muchas cosas que se puedan trabajar. Es una persona muy activa así que no lleva bien lo de no poder salir de casa, pero me consta que está haciendo trabajo físico de mantenimiento. Lo más importante en estos momentos es que se solucione cuanto antes y de la mejor manera este problema. Recuerdo que en enero, al volver de Melbourne, había ya gente con mascarillas, pero nadie podría imaginar que ocurriría algo así”, comenta Charly.

Los dos primeros meses de temporada no fueron sencillos para Nadal. Rafa reconoció que llegó a Melbourne agotado mentalmente por la exigencia que supusieron la Copa Davis y la Copa ATP. “Rafa jugó en Australia de menos a más y no estuvo lejos de poder ganar a Thiem, que estuvo muy inspirado durante todo el torneo. En Acapulco jugó muy bien y estaba preparado para Indian Wells”, asegura Moyá. Ahora sólo queda esperar la evolución de la pandemia