Oficial: Casillas no se presenta a las elecciones de la Federación

Iker Casillas, como estaba previsto, ha hecho oficial a través de las redes sociales su decisión de no presentarse a las elecciones de la Federación Española de Fútbol. La crisis del coronavirus le ha llevado a renunciar a su candidatura para presidir la Federación. “Es el momento de sumar y no de dividir”, dice en su comunicado. “Unas elecciones sólo desgastarían y harían que enfocáramos nuestros esfuerzos en algo que hoy no es lo fundamental”, añade.

“El principal motivo que me ha llevado a tomar esta decisión es la especial situación social, económica y sanitaria que está sufriendo nuestro país. Esto hace que las elecciones pasen a un segundo plano”, asegura el portero.

“No es una puerta cerrada al futuro”, dice y abre la posibilidad de presentarse a futuras elecciones. “Me pongo a disposición de CSD, RFEF, la Liga, AFE y sus respectivos presidentes para aquello que puedan necesitar de mi parte. [...] Hoy debemos estar todos juntos para salir adelante”, añade.

La convocatoria anunciada por Luis Rubiales prevé las elecciones para el 17 de agosto o el mismo día de septiembre en el caso de que el CSD no considere agosto un mes lectivo. Pero la presidencia se juega antes, el 20 de julio, cuando se elige a los miembros de la Asamblea que votarán al presidente.

Apenas hay un mes entre la apertura de fronteras interprovinciales y la elección de la Asamblea, lo que limitaba mucho las posibilidades de Casillas, que parte en desventaja con el actual presidente. La fecha elegida por Rubiales eliminaba a Iker como rival. Ahora parece que Rubiales será el único candidato y será reelegido de manera automática.