La Fiscalía denuncia a Ancelotti, al que acusa de defraudar a Hacienda más de un millón de euros

El ex entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti se suma a la lista de deportistas o ex deportistas de élite sobre los que ha puesto su lupa la Fiscalía. Si hace poco, el delantero del Atlético de Madrid Diego Costa llegaba a un acuerdo para devolver con intereses lo defraudado y abonar una multa en sustitución de la pena de prisión, y el ex campeón del mundo de motociclismo Sito Pons veía cómo la Fiscalía solicitaba ni más ni menos que 24 años de prisión por delitos fiscales, ahora es Ancelotti el que puede tener problemas con la Justicia por, presuntamente, no haber tributado al fisco español en relación con todos los ingresos percibidos durante las dos temporadas en que entrenó al Real Madrid, los correspondientes a los ejercicios fiscales de 2014 y 2015. La Fiscalía sostiene que ex entrenador blanco defraudó a Hacienda un total de 1.062.079 euros. Gran parte de ese presunto fraude fiscal vendría derivado por no declarar lo percibido por la explotación de sus derechos de imagen y de contratos con otras marcas. Gran parte de ese presunto fraude fiscal vendría derivado por no declarar lo percibido por la explotación de sus derechos de imagen y de contratos con otras marcas.

La denuncia sostiene que en julio de 2013 Ancelotti se incorporó a su puesto de entrenador del Real Madrid, en el que permaneció dos temporadas, la 2013/14 y 2014/15, manteniendo esos años su residencia en España y sin obtener ingresos como entrenador al margen del contrato que tenía con el Real Madrid, toda vez no fue hasta la temporada 2016/17 cuando se incorporara al Bayern de Munich , “de suerte que su fuente de ingresos principal la constituyó su relación con el Real Madrid”.

En esas dos temporadas el técnico italiano firmó con el club blanco dos contratos, uno correspondiente a su relación laboral por cuenta ajena y otro referido a la cesión de sus derechos de imagen. Ancelotti presentó sendas declaraciones correspondientes al IRPF de los años 2014 y 2015 en las que consignó las retribuciones de trabajo personal percibidas del Real Madrid. Sin embargo, señala la Fiscalía, “con ánimo de eludir injustificadamente sus obligaciones con el erario público”, excluyó los rendimientos correspondientes a la explotación de sus derechos de imagen, así como los derivados de su relación con el club deportivo madrileño o los percibidos como consecuencia de los contratos relacionados con otras marcas.

Para ocultar que era el beneficiario de esas cantidades por la explotación de los contratos de imagen y relación con otras marcas, Ancelotti se valió de un “complejo” entramado de sociedades instrumentales, “cuya única finalidad consistía precisamente en evitar que la Agencia Tributaria conociera al beneficiario de los rendimientos procedentes de la explotación de sus derechos de imagen, de manera que ni él mismo, ni ninguna de dichas sociedades-algunas residentes, al efecto, en un paraíso fiscal-tuviesen que tributar por las cuantiosas cantidades percibidas”.

La denuncia afirma que el entrenador firmó el 1 de julio de 2013 un contrato privado donde “aparentemente” cedía sus derechos de imagen a la entidad Vapia Limited por un periodo de diez años y por un precio de compra de 25.000.000 euros. Un día más tarde dicha entidad apoderado al técnico italiano “otorgándole los máximos poderes de actuación para gestionar los derechos de imagen aparentemente cedidos en virtud del contrato anterior, a cambio del importe de 1 euro”.

Posteriormente se formalizó un anexo que modificaba el acuerdo de venta de 1 de julio de 2013 gracias al cual el plazo de duración de la relación contractual pasó a ser de tres años y el precio de compraventa de los derechos de imagen se redujo a 1 millón de euros anuales, “sin que Carlo Ancelotti reciba indemnización alguna por dichos cambios sustanciales.

En total Vapia LLP, en relación con la cesión y explotación de los derechos de imagen del denunciado, facturó al Real Madrid 1.015.000 euros en el ejercicio 2014 y 2.590.788 euros en el ejercicio 2015. Otras entidades pagaron también a Ancelotti diversas cantidades de dinero por participación en actos, etc.

“El denunciado percibió directamente de Magnolia TV España SLU en 2015 70.000 euros por la participación en un programa televisivo, y 13.709 euros de la entidad Academy for Excelence por su asistencia a una cena de gala en Londres”, añade la Fiscalía. La denuncia concluye que el Real Madrid practicó retenciones en 2014 y 2015 por importes respectivos de 251.212 y 621.789 euros, mientras que Magnolia TV España lo hizo por valor de 17.325 euros. “Fuera de estas cantidades –asegura la Fiscalía-, ni el denunciado, ni ninguna de las empresas aparentemente titulares de la cesión y explotación de sus derechos de imagen, han declarado ni ingresado cantidad alguna en ninguna parte del mundo.

