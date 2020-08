No lo nombra, pero Alfonso Reyes, el ex jugador de baloncesto y presidente de la Asociación de Jugadores, ha vuelto a cargar contra Fernando Simón. Ahora, por las previsiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que prevé controlar la pandemia del Covid-19 en menos de dos años. “Largo me lo fiáis, OMS. Así es más fácil acertar las predicciones. Como dice el licenciado, estará controlada... o no”, ha escrito en su cuenta de Twitter.

Largo me lo fiáis, OMS. Así es más fácil acertar las predicciones.

Como dice el licenciado, estará controlada... o no. https://t.co/ZqVgCgKtVo — Alfonso Reyes (@alfreyes14) August 22, 2020