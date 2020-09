José Rodríguez se enfada porque el Málaga no podrá inscribirle por segundo año consecutivo

El centrocampista del Málaga José Rodríguez ha abandonado la concentración del conjunto blanquiazul en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande por “motivos personales” que no precisó, según comunicó este viernes la entidad malaguista.

José Rodríguez, que jugó la segunda parte del campeonato de la pasada temporada cedido en el Fuenlabrada debido a que no pudo ser inscrito por el Málaga al exceder el límite salarial impuesto por LaLiga, se encuentra en la misma tesitura en la actualidad.

El jugador alicantino, con contrato en vigor con el Málaga, no puede ser inscrito debido a que el club malagueño no tiene el visto bueno de LaLiga para inscribir a nuevos futbolistas hasta que no reduzca el límite salarial.

Hace unos días, el Málaga anunció que iba a aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a la plantilla profesional al no poder abonar los altos contratos de varios jugadores, pero por el momento todo continúa igual.

El Málaga ha realizado seis fichajes, el delantero portugués Orlando Sá, el guardameta Dani Barrio, el defensa Iván Calero y los centrocampistas Alberto Escassi, Cristian Rodríguez y el francés de origen argelino Yanis Rahmani, que no pueden ser inscritos por el momento a diez días del inicio del campeonato.