La nueva “fuga” de Bale del Real Madrid, que puede acelerar su traspaso

El Real Madrid jugó su único amistoso de pretemporada antes de que el domingo comience LaLiga en Anoeta. Ganó 6-0, con cuatro goles de Benzema, uno de Ramos y otro de Arribas a un Getafe con muchos suplentes, pero poco más se sabe de un encuentro que no se televisó y al que el club blanco dio la categoría de amistoso. Como no puede haber público, decidió Zidane que tampoco habría cámaras para poder trabajar así con más tranquilidad y seguir ensayando para la temporada que ya ha comenzado.

Además del abultado resultado y de los goleadores, poco se conoce de lo que sucedió en Valdebebas. Sí que se sabe que no jugó Bale, porque el futbolista de Gales está en el Real Madrid pero es como si no estuviera. En los partidos del Bernabéu se convirtió en una rutina verle marcharse antes de que el árbitro pitase el final. Ayer le «pillaron» yéndose de Valdebebas en el que sería el minuto 27 del amistoso contra el Getafe.

Desde que volvió de los partidos con su selección no ha estado entrenando con el grupo en el césped y no está muy claro qué es lo que hace, si tiene alguna dolencia o es que la situación entre él y Zidane y entre él y el club ya se ha vuelto insoportable. Son esas uniones que tan felices han sido pero que estallan por los aires y ya no se aguanta nada del otro. Lo mejor es, entonces, que cada uno siga por su camino y con el paso de los años, cuando se mire atrás, sólo se recuerdo lo bueno. Porque entre Bale y el Real Madrid se han construido grandes éxitos. Pero el final está siendo largo y bastante tortuoso.

Sin embargo, ya se ve una salida. Por primera vez en mucho tiempo, parece que hay un acuerdo de mínimos entre ambas partes: las dos quieren terminar con su relación esta temporada. Es algo básico, que por ejemplo el año pasado no se dio o no se dio en el mismo momento. Ahora sí se ha dado y Tottenham o Manchester United pueden ser su futuro.