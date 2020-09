El atleta que habla de la “mediocridad” de un periodista por hacer esta pregunta a Fernando Simón

“Después de estudiar tus 5 años de carrera, consigues a base de suerte y esfuerzo un puesto en un medio de comunicación. Y en plena pandemia la única pregunta que se te ocurre es ésta. Qué queréis que os diga, la mediocridad se respira en cada esquina”. Con estas palabras define el atleta Roberto Sotomayor la intervención de un periodista en la conferencia de prensa de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

A Simón, un periodista le cuestionó si había cobrado por participar en el programa Planeta Calleja, una pregunta que tanto Roberto Sotomayor como el propio Fernando Simón parece que consideran innecesaria. “Yo no cobro prácticamente por nada, solo de mi salario. No voy a decir nada más porque no entiendo la pregunta realmente”, respondió Simón.