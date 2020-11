Impiden a su última mujer despedirse de Maradona

Rocío Oliva, quien fuera pareja de Diego Armando Maradona durante seis años, vive momentos terribles, muy duros emocionalmente. A la noticia de la muerte de Diego se sumó la prohibición de entrar en la Casa Rosada, lugar elegido para el velatorio del exfutbolista, para decirle adiós.

Olvia acudió a la cuatro de la mañana a la sede del Gobierno argentino y después de permanecer varios minutos en su vehículo esperando una autorización para entrar que nunca recibió, Rocío decidió bajarse y explicar lo sucedido.

“Todo el mundo pasa, menos yo. Me duele que no me dejen entrar. No me dejan entrar y también le hacen daño a Diego. Soy su última mujer, nadie lo entiende”, declaró angustiada a TN.

“Me dicen que venga a las 6 de la mañana con toda la gente, con el público general. Claudia dice que no tiene nada que ver, nadie se hace cargo. Una vergüenza. No sé por qué están haciendo esto, yo no jodo a nadie. Diego fue mi ex, lo quiero saludar y me quiero despedir”, añadió.