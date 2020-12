Llega el Real Madrid-Atlético de Madrid y LA RAZÓN repasa con Gabi (Madrid, 10-07-1983) la actualidad de los de Simeone, el estado anímico de Joao Félix, el estado de forma del equipo rojiblanco, su retirada, su futuro como entrenador... “El Madrid siempre aparece en los momentos difíciles, va a ser muy igualado y se resolverá por detalles”, asegura. Y no olvida los mejores momentos de su etapa como futbolista: “Estar subidos en Neptuno cuando ganamos la Liga o la Copa del Rey, era como tocar el cielo con las manos”.

-¿Sufrió mucho el miércoles?

-Creo que al final, cuando hay tantos sentimientos y tantas emociones, se pasa mal. Los partidos de todo o nada se pasan mal, pero el equipo está muy bien y ver la confianza con la que juega te hace ver los partidos de otra manera.

-Es difícil ver al Atlético ser superado en intensidad...

-Yo tenía claro cómo iba a ser el partido, cuando juegas contra un rival que también se lo juega todo, que si gana pasa de ronda, los primeros 20 o 25 minutos son muy intensos. Pero creo que el Atlético de Madrid se rearmó bien, luego supo dominar el partido y acabó con ese 0-2.

-¿Puede haber sido el partido más cholista de la temporada hasta ahora?

-Sí, se ha ido más a buscar el resultado. Cuando te sirve un empate vas más a amarrar ese resultado y el miércoles se vio claramente a un Atlético que, sobre todo, fue a no perder.

-¿Qué es lo que más le está gustando del Atlético de esta temporada?

-Sobre todo, la decisión con la que están jugando. Creo que tienen las cosas muy claras y, al tener tantos jugadores ofensivos, el equipo ha dado un pasito adelante en cuanto a la posesión del balón y a presionar mucho más arriba. Eso el equipo lo está notando porque creo que está disfrutando de la manera que tienen de jugar.

¿Por qué cree que Simeone ha cambiado su inamovible 4-4-2 para jugar con tres centrales?

-Yo creo que lo cambió en un partido puntual y vio que los jugadores se amoldaban bien a ese cambio estructural. Luego, los jugadores que tiene han cambiado. Creo que se ha adaptado muy bien a la situación del equipo y a lo que le piden, de alguna manera, las cualidades de sus jugadores. Está sacando muy buen resultado de ese sistema.

-¿Qué cree que ha cambiado en Joao Félix para que esté mostrando ese liderazgo?

-Personalmente no lo conozco, pero desde fuera lo veo con más actitud. Se mueve mejor por el campo, se adapta rápidamente a lo que el equipo necesita y creo que decide mucho mejor. El año pasado ya era un jugador muy vistoso, pero que casi siempre decidía mal. Sin embargo, este año es todo lo contrario, sigue siendo igual de vistoso, pero casi siempre toma una buena decisión. Eso es lo que está marcando la diferencia con respecto al anterior.

-¿Qué diferencias percibe entre este Atlético de Madrid y el suyo?

-Aunque no lo parezca, veo muchas similitudes. Sobre todo veo mucha hambre por parte de los jugadores, tienen las cosas muy claras en cuanto al sistema. Eso me hace pensar que el equipo va a luchar por todo y que tiene ambición en querer ganar, aunque los títulos, hasta final de temporada, no se deciden y todavía queda mucho para eso.

-¿Cómo ve al Real Madrid en este derbi?

-El Real Madrid siempre aparece en los momentos difíciles. Tiene jugadores de jerarquía que aparecen en los momentos complicados y el miércoles se volvió a demostrar. También los tiene el Atlético, que su situación también era todo o nada, y sus jugadores de jerarquía aparecieron. El derbi va a ser muy igualado que se va a decidir por detalles y por los jugadores que pueden marcar las diferencias.

-Representa la esencia del Atleti. ¿Qué significa jugar contra el Real Madrid?

-Un derbi siempre es un partido especial. Antiguamente quizá no estaban tan igualados, ahora mismo un derbi es un partido muy importante en la temporada, también por lo que significa moralmente ganar al eterno rival. Y luego, también, por lo que significa para la afición, esa rivalidad, bonita y sana que tiene que existir, es un plus añadido.

-¿Cuál es su mejor recuerdo en un derbi madrileño?

-La Copa del Rey que ganamos en el Bernabéu por lo que significó, por ser un título y por ganar después de tantos años al eterno rival.

-¿Influirá que el partido se juegue en el Alfredo Di Stefano?

-Sí, por desgracia esta temporada el factor campo afecta poco. Puede ser que jugar en el Di Stéfano pueda beneficiar un poco al Atlético porque el Real Madrid no juega en el Bernabéu con su gente. Pero bueno, este partido, con los jugadores que hay, son detalles prácticamente inexistentes.

-¿A quién ve como favorito?

-En los derbis no hay favorito. Es verdad que el Atlético está en una dinámica muy positiva en Liga y el Real Madrid parece que ha sido un poco más irregular. Pero el Madrid siempre está ahí y va a ser un partido muy igualado.

-Han pasado casi cinco meses desde que terminara contrato con el Al Sadd y anunciase su retirada ¿Por qué tardó tanto en pronunciarse?

-Una vez que vine de Doha, me fui a Portugal a residir por unos proyectos personales. Tenía ofertas hasta septiembre, casi hasta cuando se cerraba el mercado. Entonces, analicé mi situación y en noviembre, cuando volví a España a residir, decidí anunciar que dejaba el fútbol.

-¿Cuál es su recuerdo más bonito en el Atlético?

-En la derrota, me quedo con ese momento con la afición después de que el Madrid nos eliminara en 2017 en semifinales de la Champions. También, con la despedida del Calderón. Y luego me llevo otros recuerdos, uno de ellos estar subidos en Neptuno cuando ganamos la Liga o la Copa del Rey. Creo que son momentos que sólo un capitán puede disfrutar y eso es muy especial para mí.

-Qué bonito tuvo que ser estar esos momentos en Neptuno con la afición...

-Sabes que es una situación y un momento que solo puede vivir el capitán, porque estás subido ahí viendo a toda tu gente al fondo. En esos momentos, tocas el cielo con las manos.

-Fuera del Atleti, ¿con qué otro momento se quedarías?

-He vivido muchísimos, desde mi primera temporada en Primera División con el Getafe, con un grupo magnífico de jugadores, mis cuatro años en Zaragoza con toda la afición, donde hubo momentos muy complicados para la ciudad en general y para el grupo. Aun así, lo sacamos adelante siendo una familia. Entonces son momentos que se quedan en el recuerdo y siempre los llevaré conmigo.

-¿Qué cree que le faltó al Atlético para ganar alguna Champions?

-Yo creo que no le falto nada. Creo que todos dimos el máximo rendimiento, lo dimos todo por ganar esa tan ansiada Champions, pero por situaciones del fútbol no lo conseguimos. Aun así, creo que no se le puede achacar nada ni al club, ni al equipo, ni al cuerpo técnico.

-Ha tenido al Cholo y a Xavi como entrenador. ¿En qué detalles de ellos se ha fijado para su futuro como entrenador?

-Son dos entrenadores con muchísima personalidad que tienen muy claro lo que a ellos les ha llevado al éxito, creen en ello y lo defienden a muerte. Entonces, cuando tienes convicción en algo y lo trabajas para que salga, casi siempre sale. Ambos tienen mucha convicción en su estilo de juego y lo trabajan mucho.

-¿El futuro Gabi entrenador se parecerá más al Cholo o a Xavi?

-Creo que tendrá algo de los dos. Es verdad que por mi manera de jugar, por mi capacidad y por mi rendimiento, he cogido muchísimas cosas del Cholo que seguramente en el futuro me ayudarán para mejorar, para madurar y para ver mejor el fútbol.