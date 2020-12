Paco González, a Guardiola y Xavi: “Defiende a los homosexuales en Emiratos...”

El periodista Paco González es una de los más respetados en el mundo profesional y deportivo. Pocas veces es polémico, pero una vez acusó de Guardiola y Xavi de “lamejeques” por la diferencia de cómo trataban a España y algunos países ricos en petróleo.

Esas palabras le “persiguen”, porque se hicieron virales, pero no se arrpiente de ellas: “Yo respeto cualquier ideología y si Guardiola se siente catalán, solo catalán, y no español, pues allá él. Cómo le voy a decir cómo se tiene que sentir… Es tu vida, tú decides”, ha asegurado en una larga entrevista a Ángeles Caballero en El Confidencial. Dice que no entiende los ataques a España: “Para defender tu sensibilidad, no agredas permanentemente a mi país. Y si es una vez, vale, pero ir extendiendo por ahí que aquí no hay libertad, digamos que reventé”. Considera que ser futbolistas no da crédito para hablar de cosas que no sabes: “Y añadí a Xavi (Hernández) porque había ido también por ahí echando miguitas. Cuando criticó el fallo del Tribunal Constitucional sobre el ‘procés’ pensé: “¿Pero se lo habrá leído?” Porque yo no lo hice. Emitir una opinión tan contundente siendo personaje público cuando eso lo dictamina gente muy preparada… Me harté y lo solté”, dice el famoso periodista deportivo

Añade que no se puede decir que España es una dictadura: “He visto una España en blanco y negro y ahora es en color, no me digas que esto es una dictadura. Vete a defender los derechos de los homosexuales en los Emiratos, ¿o allí no pasa nada?, o los de los obreros de Indonesia o Bangladesh que están muriendo mientras construyen los estadios para el Mundial de Qatar, que viven en pisos colmena...Si tienes capacidad de hablar del país que te vio nacer, también deberías tenerla para hablar del país que te está pagando”.