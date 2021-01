2021, ¿el año de Hazard?: los tristes números que delatan su triste paso por el Real Madrid

Como había previsto Zidane, Hazard jugó unos minutos en el empate del Real Madrid contra el Elche. Al entrenador francés le costó hacer los cambios en un partido en el que, con el que paso de los minutos, se vio el cansancio de sus futbolistas, pero cumplió con lo que había asegurado respecto al jugador belga. No tiene prisa porque quiere que, por fin, pueda ser el hombre decisivo que lleva esperando el conjunto blanco temporada y media. Se le cuida mucho y se evitan urgencias, pero el tiempo sigue corriendo y tras la última lesión, ahora ya sí se espera al gran jugador que es. Llega la parte decisiva de este curso y Hazard tiene que ser clave para un equipo que en los momentos más delicados no encuentra futbolista al que agarrarse. Benzema es el que da estilo al ataque, Sergio Ramos (que ayer no se entrenó) es el carácter, pero es Eden el que tiene que dar los detalles de genio, el que debe desequilibrar los partidos grises.

Es probable que, tras sus minutos en el último choque, sea titular esta noche contra el optimista Celta de Aspas. Zidane, tras consultarlo con la plantilla, decidió dar un vuelco a su política habitual de rotaciones y se ha agarrado a un equipo titular que ahora apenas varía para que no se tuerza lo que, hasta Elche, fue funcionando.

Si en casi todas las posiciones ya tiene a los fijos, es en el ataque de la banda izquierda donde más ha probado, con Vinicius, aunque últimamente menos; con Asensio, con el que más paciencia está teniendo y hasta con Rodrygo, que se lesionó en una carrera. No había futbolista titular definitivo por delante de Mendy (que cada partido que disputa Marcelo se hace más insustituible).

Esas vueltas de Zidane en ese lado se deben, probablemente, a que la posición es de Hazard. «Ha venido para demostrar el jugador que es, se prepara para ello y confiamos en él. Ha tenido momentos complicados, pero poco a poco vamos a ver a Eden con el equipo», decía ayer Zidane cuando le preguntaban por su futbolista, una respuesta casi calcada a las que suele dar todas las veces que contesta acerca de él.

Es una fe basada en lo que se vio de él en el Chelsea más que lo que se ha podido ver de Hazard en el Real Madrid. Desde que firmó por el club blanco se han disputado 72 encuentros, pero Eden se ha perdido 43 y ha estado unos 283 días de baja. Unos números muy por debajo de lo que se le esperaba. Fue el gran movimiento del último verano de fichajes. Después la pandemia cerró el mercado y son muy pocos los clubes que pueden hacer movimientos importantes. El Madrid, como todos, vive tiempos de austeridad (ayer Marca anunció que ya se ha hecho efectiva la rebaja de un 10% en la ficha que los futbolistas reciben en enero) y tanto el verano pasado, como este invierno, como probablemente el próximo verano, no van a llegar grandes figuras. El peso de eso (eso es ser la estrella, el jugador diferencial y casi la marca del equipo) tendría que caer en Hazard, pero por diferentes circunstancias, principalmente por las lesiones, no ha podido tomar el mando.

Está acostumbrado a la presión y por ahora no se le ve pesaroso por no poder cumplir con las expectativas. Al menos hasta ahora. Aún está a tiempo de demostrar que su paso por el Madrid no va a recordar a otras estrellas sin suerte.