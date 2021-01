El Real Madrid “da por perdido” a Sergio Ramos

La relación entre el Real Madrid y Sergio Ramos está más alejada que nunca, según anunció Josep Pedrerol en “El Chiringuito de Jugones”. “El Real Madrid ya le hizo una oferta, Florentino le dijo lo que le podía pfrecer y le pidió que se rebajara la ficha un diez por ciento, algo que pidió a toda la plantilla y que dos jugadores ya han hecho”, asegura el director del programa. Esos dos jugadores que ya han renunciado a ese diez por ciento que les correspondía de esta temporada son Jovic y Odegaard.

“Y pronto, más”, insiste Pedrerol, “pero no es el caso de Sergio Ramos”. Afirma el presentador de “El Chiringuito” que el Real Madrid le pidió que hiciera ese esfuerzo económico que Ramos no aceptó y aun así el club mantuvo la oferta, condicionada, eso sí, por la rebaja salarial. Si Ramos aceptaba reducir ese diez por ciento sus emolumentos, el club la daba dos años de contrato. Si no, estaba dispuesto a prorrogar el compromiso un año en las mismas condiciones.

“Voy a empezar a escuchar ofertas”, fue la respuesta de Sergio Ramos. Y según anuncian en el programa, la relación entre Ramos y el club se ha mantenido alejada desde hace más de un mes, cuando Florentino hizo la última oferta de renovación. Y asegura Pedrerol que no va a haber más llamadas del club a su capitán y que sólo hay un camino para que la relación se prolongue, que Ramos llame para aceptar la oferta.

“Que Ramos no espere una llamada de Florentino”, dice Pedrerol. Y así las cosas, en el Real Madrid “dan por hecho que Sergio Ramos estará fuera el 30 de junio”.