De periodista a árbitra: “Sacaba la tarjeta para anotar algo y me gritaban números de teléfono”

Las mujeres siguen avanzando en un deporte dominado por los hombres y y un ejemplo de ello es la colegiada argentina Mariana De Almeida. El pasado mes de septiembre, Mariana De Almeida y Daiana Milone hacían historia al convertirse en las dos primeras mujeres en actuar como juezas de línea en la historia de la Copa Libertadores al quedar inhabilitados los colegiados brasileños que iban a estar en el partido entre Racing y Nacional de Montevideo por dar positivos en Covid-19. Aún así, no esperaba lo que aún estaba por llegar.

¡Escribiendo una nueva historia para la @Libertadores, junto a Mariana De Almeida y Daiana Milone, árbitras de @CONMEBOL, quienes serán árbitras línea por primera vez en el partido entre Racing vs Nacional, y Defensa y Justicia vs Delfín.

¡Felicitaciones y éxitos para ellas! — Alejandro Domínguez (@agdws) September 17, 2020

El día después de arbitrar un intenso Independiente 3-Arsenal 4, una llamada a su marido tras tener varios mensajes de él en su teléfono le deparó una de las grandes sorpresas de su vida. ¡Te vas al mundial del clubes!, exclamó su marido Javier Uziga, árbitro asistente como ella.

“No entendía nada, no había visto todavía el correo con la designación oficial” declaró de Almeida a FIFA.com, horas antes de viajar a Catar. “No tenía ningún indicio, y más allá de la sorpresa, sentí una felicidad y un orgullo enormes”, añadió la jueza de 38 años.

De Almeida, junto a las brasileñas Edina Alves Batista (árbitra) y Neuza Back (árbitra asistente), serán las primeras mujeres en integrar el elenco arbitral de una Copa Mundial de Clubes de la FIFA, cuya edición 2020 comenzará el próximo 4 de febrero tras ser aplazada por la pandemia. Serán las únicas tres mujeres sobre un grupo de siete jueces, 12 asistentes y otros siete de VAR.

“En lo personal, lo tomo como un reconocimiento a mi carrera, y otra linda prueba de confianza en mi trabajo. Todo dentro de un contexto en el cual son cada vez más las árbitras convocadas para torneos masculinos. Esto no pasaba cuando comencé, y ojalá sirva de motivación para que más chicas o mujeres se dediquen al arbitraje”, declaró a FIFA.com.

Así descubrió su pasión

De Almeida, experiodista del diario deportivo Olé, debutó como asistente en el fútbol masculino de la AFA el 6 de noviembre de 2017. En el año 2008 se convirtió en árbitra FIFA, representado al arbitraje argentino en dos mundiales y los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Comenzó a estudiar periodismo deportivo en el año 2000 y una de las clases era arbitraje, donde se estudiaba principalmente el reglamento. La argentina tuvo claro entonces a qué quería dedicarse. Su profesor le recomendó hacer el curso en la Asociación Argentina de Árbitros y a partir de ahí puso en marcha su sueño.

De Almeida se considera afortunada en el arbitraje. Es consciente de la situaciones que han vivido muchas de sus compañeras, del sexismo que reina en gran parte del fútbol y de los insultos machistas que han tenido que sufrir otras colegiadas pero en su caso no fue así: “Nunca me pasó nada extraño, ni me fui llorando. Más bien lo contrario”. Incluso, cuando comenzó en 2006 a dirigir la categorías inferiores, como árbitra de AFA recuerda que “las madres se alegraban de ver una mujer, aunque después se enfadaban cuando pitaba en contra del equipo de sus hijos”. Sin embargo, si guarad en sus memoria anécdotas graciosas que le han pasado mientras recorre la banda: “Sacaba la tarjeta para anotar algo y me gritaban números de teléfono… No podía evitar reírme”.

“A la vanguardia en igualdad”

Es la primera vez en la historia que la FIFA decide incluir una terna femenina en la nómina. “La inclusión de las árbitras por primera vez en un Mundial de Clubes nos hace sentir orgullo. Las mujeres conquistando espacios simplemente por su capacidad en el campo. Esto es también un indicador que el arbitraje de la Conmebol está en la vanguardia del fútbol mundial”, expresó Wilson Seneme, presidente de la Comisión de Arbitraje de la CONMEBOL.

Ahora estar tres mujeres solo esperan que se trate del paso que abra la puerta la presencia de mujeres en el Mundial de Catar 2022.