La Super Bowl se recuerda por los ganadores y por las actuaciones en el descanso. Memorables las de Prince y Michael Jackson en un terreno que también pisaron los Rolling Stones, U2, Bruce Springsteen o Madonna. Las últimas habían sido Jennifer López y Shakira, pero la NFL cambió de estilo esta vez al elegir al cantante canadiense The Weeknd.

Un espectáculo breve, sin las grandes plataformas acostumbradas en este evento, que tuvo que adaptarse a las normas que rigen contra la pandemia. Los bailarines, por ejemplo, llevaban máscaras y al contrario de lo que sucede en otras ocasiones, The Weeknd estuvo solo en el escenario.

No faltó su gran éxito, “Blinding Lights”, del que ha grabado un remix con la española Rosalía. Mucho se habló de la presencia de la artista española junto a The Weeknd, pero no pasó de ser un rumor. En los ensayos ya había estado solo, aunque no hubiera sido la primera vez que se colaba un invitado sorpresa en la actuación definitiva.

Fue un gran espectáculo de luz que no quedará para la historia. Sin espacio para la sorpresa, como aquella actuación de Janet Jackson junto a Justin Timberlake en la que acabó enseñando un pezón y que motivó que la televisión estadounidense emitiera desde entonces el espectáculo del descanso de la Super Bowl con un pequeño diferido.