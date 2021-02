“Me encanta ver a catalanes y jugadores del Barça con España. ¿A vosotros no?”, la confesión de un ex jugador del Barcelona

“Todo es respetable, ¿pero el debate de las elecciones del Barça se preocupa de eso?”, escribe el ex jugador del Barcelona Jordi Ferrón después de que en un debate sobre las elecciones en la entidad azulgrana se cuestionara si se debía permitir a la selección española jugar en el Camp Nou.

Ferrón, además de jugar en el Barcelona, en el Rayo Vallecano y en el Zaragoza entre otros equipos, fue internacional en las categorías inferiores de la selección, con la que consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000.

“Para cuestiones políticas hay que votar el 14F. Las elecciones del Barça deberían hablar de fútbol y no de política. A mí me encanta ver a catalanes y a jugadores del Barça con España. ¿A vosotros no?”, se pregunta Ferrón.

Ferrón ya expresó en las redes sus sentimientos sobre España y su bandera el pasado 1 de enero, cuando se manifestaba como catalán, catalanoparlante, de izquierdas y español. “Me llamo Jordi, soy catalanoparlante. Me siento catalán y de Badalona. No me gustan los toros. Odio la caza. Creo más en la ciencia que en la religión. SOY DE IZQUIERDAS. Creo en una España plural. Uno de mis mejores recuerdos es oír el himno español como capitán. ¡QUE NADIE SE ADUEÑE DE UNA BANDERA!´”, decía.