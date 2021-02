Maradona ya se lo advirtió a Florentino: “¡Ficha a Mbappé y vende a Bale!”

La exhibición de Kylian Mbappé en el Camp Nou en la goleada del PSG contra el Barcelona (1-4) en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ha vuelto a poner de actualidad unas declaraciones efectuadas por Diego Armando Maradona en 2017. El hat-trick de Mbappé provocó que algunos medios argentinos recuperaran la recomendación que Maradona hizo al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

“Es el que puede superar a muchos”, declaró Diego sobre Mbappé. “¿Por qué no lo fichó el Real Madrid? Yo una vez le dije a Florentino: ‘¡Ficha a Mbappé!’. Se lo dije cuando lo vi en la FIFA. Me dijo: ‘Tengo a Cristiano Ronaldo, tengo a este…’. ¡Ficha a Mbappé! ¡Qué te importa! Que vendan a Bale, que lo regalen”, le dijo Maradona a Marco Ruiz, periodista del Diario AS.

Estas declaraciones de Diego cuando entrenaba al Al Fujairah de Emiratos Árabes Unidos se han vuelto a viralizar en las redes sociales, donde muchos aficionados del Real Madrid ya piden a Florentino que fiche a Mbappé para que lidere el nuevo proyecto deportivo del equipo.