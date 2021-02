Simone Biles, contra la Federación de Gimnasia de EE UU: “No dejaría a mi hija competir con ellos”

Simone Biles, la mejor gimnasta del mundo y probablemente de la historia, no se ha mordido la lengua al analizar cómo ha actuado USA Gymnastics, es decir, la Federación de Gimnasia de Estados Unidos en el caso de abusos a gimnastas por parte de Larry Nassar.

Biles explica que desde USA Gymnastics todavía no han tomado las medidas necesarias para que un episodio como ese no vuelva a suceder.

#SimoneBiles arremete contra @USAGym en una entrevista a "60 minutos": "Nos fallaron, cuando éramos aún menores de edad. El tema está lejos de haber acabado. Nosotras trajimos las medallas. Lo que ellos hicieron fue asqueroso", en referencia a su actitud ante los abusos sexuales pic.twitter.com/2dZScK25sL — Historias de los Juegos (@HistoriasdlosJJ) February 17, 2021

Biles, de 23 años, se sinceró sobre la amargura que todavía siente hacia la organización en una entrevista con ’60 Minutes’ que se emitió el domingo. Así, confesó que si tuviera una hija, no la dejaría competir por la organización porque “no se han hecho responsables de sus acciones”.

Cuando se le preguntó si dejaría que una futura hija suya fuera parte del programa de gimnasia de EE. UU., Biles dijo: “No. Porque no me siento lo suficientemente cómodo, porque no se han hecho responsables de sus acciones y de lo que han hecho. Y no nos han asegurado que nunca vuelva a suceder “.

Biles fue víctima de los abusos de Larry Nassar, que fue condenado a 175 años de prisión. A pesar de esta condena, el médico de la Federación no ha sido juzgado por todos los abusos tapados por la Federación durante años.