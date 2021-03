Maverick Viñales se ha casado y anuncia que va a ser padre

Las vacaciones invernales han sido de lo más provechosas para Maverick Viñales, que además de haberse casado, acaba de anunciar en redes sociales que va a ser padre en breve. “Sí me he casado, he encontrado a la mujer correcta y lo he hecho”, decía en la presentación del equipo Yamaha de MotoGP para 2021. Su mujer se llama Raquel y es de Roses, la misma ciudad en la que ha crecido Maverick.

Enseñaba Viñales orgulloso su anillo de casado, muy contento de empezar una familia mientras busca ese título de MotoGP que se resiste por ahora. “No sé por donde empezar..!! Estoy muy feliz por todo lo bonito que está pasando en mi familia. En solo un año mi vida ha cambiado hasta el punto de ser la vida que siempre había soñado. Me he casado con la mejor del mundo y estamos esperando a nuestra pequeña Nina. Gracias a mi mujer por siempre ser la persona que cree en mi y me apoya cuando las cosas no van bien. Sin ti no hubiera sido posible. Con muchas ganas de tener a nuestra pequeña!😍Te amo para siempre y te echo de menos!”, escribía el catalán en Instagram junto a un vídeo en el que se veía a su mujer haciéndose una ecografía.

Maverick estaba ya en Qatar donde este sábado comienza la pretemporada 2021 con una sesión de test en Losail, el trazado que va a acoger las dos primeras citas del curso. Viñales sigue un año más en el equipo oficial de Yamaha en MotoGP, aunque Valentino Rossi ya no será su compañero, sustituido por Fabio Quartararo, que intercambiará su puesto en la escuadra satélite con el italiano.

Por lo tanto, Maverick se queda como el piloto más veterano de la escudería oficial y sobre él va a recaer la responsabilidad de dirigir el desarrollo de la Yamaha M1, que tantos problemas de motor y rendimiento tuvo en 2020. Se supone que la fábrica japonesa ha trabajado para que no vuelva a ocurrir lo mismo, dentro de lo posible, claro, porque la evolución con respecto a la temporada anterior no podrá ser mucho tecnológicamente.