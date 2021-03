La atleta Ana Peleteiro se pronuncia por primera vez sobre su discusión con Santiago Segura en El Desafío

Ana Peleteiro es posiblemente la mejor atleta española hoy en día y también una de las mejores del mundo en su disciplina, el triple salto. También es concursante del programa de Antena 3 El Desafío, donde tuvo una fuerte discusión con Santiago Segura, que es uno de los jueces. La bronca se hizo viral y tendencia en España, pero la deportistas había mantenido silencio porque estaba centrada en los campeonatos de Europa en pista cubierta. que se disputaron el pasado fin de semana en Torun, Polonia. No llegaba en su mejore momento a la competición, pero en un último saltó voló hasta la medalla de plata. Un resultado espectacular que ni ella esperaba y que la anima a entrenar todavía más para el gran reto de este extraño 2021: los Juegos Olímpicos de Tokio.

Peleteiro ha sido entrevistada en Radio Marca y ahí sí ha hablado de lo que pasó con Santiago Segura. “Esto es un show y yo soy una persona que me pico, él es una persona que se pica, no hay mal rollo a día de hoy y quiero aclararlo porque no quiero ni que le perjudique a él ni que la gente piense que soy una maleducada”, afirmó la gallega. “La televisión es eso: pasarlo bien y echarse unas risas y saber que es tele y cuando se apaga no pasa nada. No me había pronunciado porque estaba centrada en el Europeo y quería decir públicamente que está todo bien”, añadió. Y muestra de ese buen rollo fue la respuesta a la siguiente pregunta del presentador, Vicente Ortega, que le dijo si Segura la iba a llamar para la próxima película de Torrente: “No creo que me llame para una secuela de Torrente. A lo mejor soy más graciosa que él y dice:’No me interesa’”.