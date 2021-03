Robert Sánchez, el portero que soñaba con jugar en Inglaterra

El portero Robert Sánchez es una de las grandes novedades en la lista de Luis Enrique para los próximos partidos de la selección española correspondientes a la clasificación para el Mundial de Catar. Pedro Porro, Pedri y Bryan Gil son las otras tres grandes novedades de la convocatoria.

Titular indiscutible en el Brighton & Hove Albion, donde es uno de los ídolos de la afición, Sánchez es uno de los mejores porteros de la Premier League esta temporada y su excelente estado de forma se ha visto recompensado con la llamada de Luis Enrique.

Nacido en Cartagena hace 23 años, Robert Sánchez pasó por la cantera del Levante antes de llegar a Inglaterra. Tenía apenas 16 años y Rob cambió las cálidas aguas del Mediterráneo por la turística ciudad de Brighton, situada en la costa sureste de Inglaterra. El portero hizo este viaje persiguiendo un sueño, como él mismo reconoció en una entrevista concedida al diario Marca: “Mi sueño siempre fue jugar en Inglaterra”.

Portero muy ágil, de grandes reflejos y paradas espectaculares, el trabajo desde que llegó al Brighton le ha permitido mejorar en el juego aéreo. El camino hasta la élite no fue fácil para Sánchez, quien siempre se fijó en Iker Casillas y David de Gea. Vivió dos cesiones, al Forest Green, con el que jugó en League Two, la cuarta categoría profesional en Inglaterra, y al Rochdale, con el que actuó en League One. Esas experiencias curtieron todavía más su carácter y esta temporada le llegó la gran oportunidad de debutar con el Brighton en la Premier League. Robert Sánchez demostró estar preparado para el reto y en cuanto le dieron la oportunidad de situarse en la portería del Brighton ya nadie ha podido apartarle de ella.

Ahora afronta un nuevo desafío, responder a la confianza de Luis Enrique y ganarse un sitio en la selección que acuda a la próxima Eurocopa. No será fácil, pero Robert Sánchez, el niño que salió de Cartagena para triunfar en la Premier, ya ha demostrado que no le asustan los retos.