Kiko Rivera no se calla nada: Sergio Ramos, el Betis, Isabel Pantoja e insultos a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias

Se define como “activo y buena gente”, le gustaría reencarnarse “en un delfín”, piensa que “Bryan Gil tiene que volver al Sevilla” y considera que a Sergio Ramos no se le está tratando bien. Kiko Rivera fue entrevistado en Radio Marca y habló de la actualidad futbolística, deporte del que es un apasionado, recordó su paso por las categorías inferiores del Real Madrid, se pronunció sobre la entrevista a Rocío Carrasco en Telecinco y definió con dos insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al todavía vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

“Yo jugué en el Real Madrid hasta que me di cuenta de que los muñequitos del FIFA corrían sin cansarse como yo. Soy un amante del PC Fútbol”, dijo Kiko Rivera, quien piensa que “el Real Madrid debe centrarse en la Champions”. Reconocido seguidor del Sevilla, esa pasión podría haber cambiado si su padre, Francisco Rivera, no hubiera fallecido: “Si mi padre no llega a fallecer sería del Betis”.

También habló de la situación de Sergio Ramos en el Real Madrid. El central termina contrato en junio y todavía no ha renovado: “A Sergio Ramos hay que comerle el corazón, pienso que Florentino no se está portando bien con él”. Aseguró que “Isco tiene que volver a su máximo nivel” y sentenció: “Es más difícil que el Betis gane la Champions a que yo haga las paces con mi madre [Isabel Pantoja]. Mi madre me la ha metido doblada y por toda la escuadra”.

Reconoció que espera que David Broncano le llame “un día para la Resistencia”. “Ya te digo que tengo más dinero que Omar Montes, pero menos que Messi”, dijo, y habló de su amistad con Cristóbal Soria: “Es mi amigo y lo considero un talismán barcelonista”.

Requerido para que definiera a una seria de políticos, Kiko Rivera no ahorró en insultos. “¿Un adjetivo para Pedro Sánchez? Cateto”, dijo del presidente del Gobierno. Peor parado salió Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos: “Me da igual que no se puedan decir tacos, Pablo Iglesias es gilipollas”. Sorprendente fue su reacción cuando le preguntaron por Pablo Casado, líder del Partido Popular: “Ahora mismo no caigo quién es”. Del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dejó esta respuesta: “Me cae genial, pero parece el que le robabas el bocata en el recreo”.

Kiko Rivera no eludió el tema de la entrevista a Rocío Carrasco en Telecinco: “Me parece lamentable que haya políticos que intervengan en el tema de Rociíto” y definió al exmarido de Rocío Carrasco, Antonio David Flores, como “el último juguete roto de Mediaset”.