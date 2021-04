Real Madrid-Liverpool: el mejor momento de Nacho

Nacho, de niño, soñaba con jugar al menos un partido con el equipo de su corazón. Hoy, en los cuartos de final de la Liga de Campeones, ante el Liverpool, disputará su encuentro número 222 con la camiseta blanca. El sueño está más que cumplido para este canterano que, sin hacer ruido, ha hecho su carrera en el club más exigente del mundo. Se las verá con un tridente de cuidado, el que forman Salah, Firmino y Mané, a los que se ha unido Diogo Jota este curso.

«Son cuatro de los mejores a nivel mundial. Me gusta la compenetración que tienen entre ellos arriba», cuenta Nacho, al que no le cambia mucho si enfrente tiene a los de Jürgen Klopp o al Eibar. «Lo importante es la preparación mental y la concentración, más allá de lo que te vas a encontrar. Son partidos de detalles, en los que la cabeza cuenta mucho. Da igual si es Firmino o Jota, la clave es estar al cien por cien para las acciones que te toque afrontar individualmente», explicaba en la previa del partido más importante del curso hasta ahora para el Real Madrid.

Otro día clave en el que estará Nacho en el once, por las circunstancias y también porque se ha ganado la confianza de Zidane. Ante el Eibar descansó Varane y él estuvo al mando de la defensa de tres centrales, con Mendy en un lado y Militao en el otro. Suma once titularidades consecutivas, que coinciden con la racha de nueve victorias y dos empates de los blancos. Todos esos encuentros los ha disputado completos y sólo ha visto dos amarillas. Ante el Eibar evitó una amonestación que lo hubiera apartado del Clásico del sábado ante el Barcelona. Presume de concentración y eficacia cada vez que salta al terreno de juego y seguramente pase por el mejor momento de su carrera.

«Se podría decir que sí, son muchos partidos en este club, pero si me tengo que quedar con una temporada me quedo con esta. Me siento importante y con una confianza dentro del campo que no tenía otras veces. Hay que aprovechar estos momentos bonitos. Es un sueño que espero que se alargue mucho más», confiaba antes de medirse al Liverpool.

La baja de Sergio Ramos lo pone en el primer plano y el futuro del capitán también puede afectar al suyo. «Son decisiones que tomaré con mi entrenador, mi club y mi familia. Es algo normal, dependiendo de si fichan más centrales, si se va Ramos o no... Me queda un año y medio de contrato y sólo estoy centrado en hacer las cosas bien», añade Nacho, que firma poder retirarse en el Santiago Bernabéu y pasar a formar parte del selecto club de los futbolistas que sólo vistieron una camiseta.