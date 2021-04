La polémica defensa de Pablo Iglesias de los bukaneros

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha defendido este viernes a los aficionados del Rayo Vallecano del grupo de Los Bukaneros y ha asegurado que “la ley no es igual para todos”, pues a su juicio las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Justicia son más duros contra la gente de izquierdas.

En una entrevista en ‘TVE’ recogida por Europa Press, preguntado por las nuevas detenciones a personas que agredieron a varios policías en un mitin de Vox el pasado 7 de abril en la llamada ‘plaza roja’ de Vallecas, entre ellas algún miembro de los Bukaneros, ha mostrado su sorpresa porque la carga policial “la provocó el líder de Vox, Santiago Abascal”. Ahora han conseguido su objetivo, que una semana después se siga hablando de la ultraderecha. Algunos deberían reflexionar que un partido de ultraderecha, que hace apología del terrorismo y de la violencia callejera, que se hacen fotos de la estatua vandalizada de Largo Caballero, vayan a Vallecas a provocar la violencia y una semana después sigan consiguiendo que se hablan de ellos”, ha manifestado.

El líder de Podemos ha criticado que mientras estas detenciones de Vallecas se producen “inmediatamente”, no se ha arrestado todavía a los autores de las bombas incendiarias con el que atacaron la sede de su partido en Cartagena, cuando hay un vídeo, ha dicho, con la cara de uno de los supuestos autores. Y se ha preguntado por qué la Policía no ha apresado todavía a los neonazis que intentaron reventar una visita a Coslada el pasado 30 de marzo.

“Cada vez hay más gente que tiene la sensación de que la Justicia no es igual para todos y desde aquí mi cariño y felicitaciones a la que gente que demostró que Vallecas es un barrio tolerante y no acepta el fascismo, el racismo y la homofobia y a los hinchas de un equipo de fútbol que son un ejemplo de defensa de valores solidarios y antifascistas, que son de lo mejor de nuestra ciudad”, ha señalado.

Y es que el que fuera vicepresidente del Gobierno de España ha aseverado que a cualquier persona de izquierdas que haga una cosa ilegal “va a caer sobre ella todo el peso de la ley, pero seguro que la imagen del antidisturbio tirando una piedra no se traduce en ninguna sanción ni detención”.

“Cualquier persona de izquierdas que coge a un policía sabe que le van a detener y caer todo el peso de la ley sobre él. Esa detención no falla nunca. Pero al revés no ocurre lo mismo. Pero si vemos detenciones irregulares que no se ajustan al reglamento, no se habla en los medios ni jamás vemos una sanción. Cuando son los fascistas los que agreden, no están las detenciones, o en la sede de Cartagena. ¿Qué pasa, que tienen más medios para investigar a la gente de izquierdas que a las de ultraderecha?”, ha preguntado Iglesias.