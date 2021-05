Las 6 claves de la derrota del Real Madrid: Hazard, Zidane, Ramos, el futuro...

Físico. No le llegó al Real Madrid, absolutamente roto tras la eliminatoria contra el Liverpool y el partido del Barcelona. Las bajas, los minutos, la falta de preparación por el Covid han terminado pasando factura al equipo, que se ha sostenido como ha podido, pero no le ha llegado para más. La diferencia entre el Chelsea y el Real Madrid ha sido brutal. Iban a otra velocidad los jugadores de Tuchel, mientras a los de Zidane les costaba todo un mundo. Es un equipo roto, que ahora tiene que superar el golpe moral de sentirse inferior al Chelsea.

Tenía que ser su partido y lo acabó en el centro de la diana por sus indisimuladas carcajadas con sus ex compañeros del Chelsea al acabar el partido . Jugó el choque de espaldas a la portería rival, sin poder darse media vuelta y sin ofrecer nada con lo que justificar su titularidad en un encuentro decisivo, uno de esos para los que se le fichó. ¿Qué hacer con Hazard?, es una pregunta que sobrevuela por Valdebebas después de sus temporadas sin nada que ofrecer más que lesiones y una puesta en forma que no corresponde a un futbolista de su nivel.

Sergio Ramos. Los acontecimientos no están ayudando a su renovación. O al menos a su renovación con sus condiciones. El Madrid ha sido un equipo casi siempre seguro con él y su presencia en el campo contra el Chelsea no mejoró las prestaciones. Se le veía fuera de forma, sin mando. No jugaba un partido con el equipo blanco desde el 16 de marzo. Arropado por otros dos centrales, no encontró su sitió nunca. Al Madrid le quedan cuatro jornadas de LaLiga y su renovación por resolver.