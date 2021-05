“Yo no he tenido nada que ver la con ruptura de Casillas y Sara Carbonero”

Cuando Iker Casillas y Sara Carbonero anunciaron en un comunicado que su relación terminaba aseguraron también que no iban a habla más de ese asunto, que con esas palabras cerraban el asunto y ya no iban a hablar más de eso.

Era su intención, pero no han conseguido que la historia terminase ahí. Pocas parejas más mediáticas desde que empezaron a salir y coronaron su momento con ese beso tras la victoria de España en el Mundial. Pocas veces se ha visto en televisón una muestra tan espontánea de querer compartir con tu pareja ese momento de felicidad. Fue el colofón a una historia casi perfecta de dos jóvenes famosos, apuestos y que caían bien a todo el mundo.

Pero nada es eterno y cuando se conoció que la relación se había terminado, se han buscado la razones, como si el tiempo o el cansancio o la rutina no fueran suficientes para justificar el final de cualquier relación, sea de famosos o no. Por eso están saliendo a la luz muchos rumores de posibles terceras personas que podrían haber provocado la distancia entre la pareja. Nadia Alexandrova es el último hombre que ha salido, pero no ha sido el primero y para desesperación de Iker Casillas, no parece que los rumores vayan a acabar ahí.

“La verdad es que no entré ni al trapo porque no quería darle cancha a algo que no tenía ningún sentido. Te enteras de algo que no sabes de dónde viene ni a donde va y que evidentemente es absolutamente falso”, ha dicho, por ejemplo Lara Dibildos, el primer nombre que salió y que se dijo que había tenido algo con el ex portero.

“No he tenido nada que ver por supuesto en esa relación, y menos en esa ruptura. Es más, hace un montón de años que aunque tenemos amigos en común, ni hemos coincidido. No tengo ni una amistad con él. Hace muchísimos años coincidíamos con amigos en común y me parecía un tío estupendo, pero nada más”, reconocía.

Dice que no ha sido fácil desde que salió su nombre: “Me ha caído una en Instagram diciéndome barbaridades que yo decía madre mía”