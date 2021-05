El polémico mensaje de Sergio Ramos tras la renovación de Neymar con el PSG

El Real Madrid peleará por la Liga contra el Sevilla sin Sergio Ramos. El empate entre Barcelona y Atlético ha abierto la puerta al Madrid, que no podrá contar con su capitán. Jugó el 16 de marzo contra la Atalanta, después sucedió lo de la selección y no volvió a disputar un encuentro con el Real Madrid hasta el del pasado miércoles, contra el Chelsea, de la Champions. No fue el mejor partido de ningún futbolista del Madrid y, por supuesto, tampoco el del capitán lento y sin encontrar nunca el ritmo del partido. Pero al menos era un regreso y se suponía que el central ya iba a poder participar en los últimos encuentros de la temporada. «El otro día jugó porque estaba al ciento por ciento», aseguró Zidane en la conferencia de Prensa antes del encuentro contra el Sevilla. «Después del partido se ha resentido de algo y como siempre no queremos arriesgar», continuó el entrenador francés al confirmar que Ramos no se había entrenado con el equipo y que tampoco iba a jugar esta noche. Sufre una tendinosis del músculo semimembranoso de la pierna izquierda.

La temporada de Sergio puede quedar en más o menos una anécdota si el Real Madrid acaba con un título, pero puede ser algo más serio si ocurre otra cosa. En medio de su proceso de renovación.el defensa ha vivido su curso más extraño, con la sensación de que a veces primaba más lo personal que lo colectivo, algo que no ha sucedido otras veces en su carrera. Zidane no adelantó si podrá estar en los partidos que quedan tras el Sevilla.

Es la renovación que no llega la que lo lía todo y la que hace que se estudie y se saquen conclusiones de todo lo que hace. Así, Neymar ha renovado con el PSG y uno de los primeros en celebrarlo ha sido el defensa del Real Madrid, que aplaudió el mensaje del brasileño en las redes sociales. Sergio Ramos puede decir que lo único que hace con esos aplausos es celebrar la continuidad del brasileño, del que no se sabía que era amigo suyo, pero también muchos madridistas pueden leer que se alegra del que el PSG tenga un equipo competitivo para la temporada que viene...