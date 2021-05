Los líos que sacaron a Benzema de “Los Blues”: de la extorsión a Valbuena a los 8.000 euros en una prostituta trans

En 2015 llegaba una de las noticias más amargas para el delantero Karim Benzema. Se confirmaba oficialmente que el delantero “no podría jugar con la selección francesa de fútbol tras haber sido suspendido de manera indefinida por la federación gala, con lo que quedaba en vilo su participación en la Eurocopa 2016″. El duro mazazo para el madridista y su castigo se extendería a lo largo de seis años privándole de los mayores éxitos de la selección francesa como el subcampeonato en la Euro o el Mundial de 2018.

Benzema, una de las principales figuras del combinado de Didier Deschamps, era apartado debido a su implicación en el caso del supuesto chantaje sexual del que fue víctima su compañero en la selección, Mathieu Valbuena. Un escándalo que dio la vuelta al mundo y que aún está pendiente de juicio. Ahora, Benzema vuelve a tener la puerta abierta del combinado galo pero sus escándalos seguirán formando parte de su trayectoria deportiva. Y es que la vida del francés fuera de la cancha han tendido duras consecuencias en su carrera. Estos son tres de los escándalos que han marcado la carrera del francés:

Caso Valbuena

Valbuena estaba concentrado con la Selección de Francia, a finales de la temporada de 2015, cuando recibió una llamada telefónica que le alertaba de que su imagen aparecía en un vídeo con alto contenido sexual. En esa llamada, a Mathieu le chantajean con que o paga 150.000 euros o el vídeo será difundido a través de internet.

Según publicaba la prensa francesa, Karim Benzema estaba al tanto de la existencia del vídeo después de que uno de sus parientes fuese contactado por los presuntos chantajistas y conversó sobre este asunto con su compañero Valbuena. El 5 de octubre de 2015, durante una concentración de la selección francesa, Benzema fue a la habitación de Valbuena y le dijo que sería mejor que pagara para evitarse problemas.

El madridista sostiene que le dio un consejo de amigo, pero la acusación consideró que era una medida de presión, por lo que le imputaron el 5 de noviembre de 2018 por un delito de complicidad en chantaje, por el que ahora puede ser condenado hasta a cinco años de prisión.

Puesto que el jugador no tiene antecedentes, los expertos consideran que lo más probable es que se le imponga una fianza mayor a la multa de 75.000 euros para eludir la cárcel.

Sexo con una menor

Karim Benzema es uno de los mejores futbolistas del mundo pero también de los más polémicos. Hace una década vivió uno de sus episodios más tristes de su carrera. Políticos, leyendas del deporte y un buen número de compatriotas le repudiaron y le nombraron persona non grata en el país vecino. El motivo tenía nombre y apellido de mujer: Zahia Dehar. Justo antes del Mundial de Sudáfrica 2010, la prensa francesa publicó una serie de escándalos que marcaron al delantero del Real Madrid y a su compañero de selección, Frank Ribery. En ese momento tuvo que comparecer ante la justicia debido a que fue acusado de haber mantenido relaciones sexuales con Zahia Dehar, una prostituta menor de edad.

Esta joven de origen argelino de 28 años de edad sostuvo haber mantenido relaciones sexuales con Benzema a cambio de dinero cuando todavía era menor de edad. La Fiscalía francesa imputó a Benzema y al también futbolista Franck Ribery en 2010, a raíz de una trama de prostitución vinculada al local nocturno Zaman Cafe, cercano a los Campos Elíseos y muy frecuentado por futbolistas franceses. Karim y Zahia habrían tenido sexo en un hotel parisino en el año 2008 y el futbolista, por aquel entonces en las filas del Olympique de Lyon, habría pagado 500 euros a Zahia. Ella tenía 16 años y él, 19. A diferencia de Ribery, quien reconoció haberse acostado con la joven, pero de manera altruista y sin dinero de por medio. Finalmente en 2014 fueron absueltos por la Fiscalía del presunto delito de prostitución de menores.

8.000 euros por sus noches locas con Victoria Dorval

Otro de los escándalos más sonados fueron sus escarceos sexuales con una prostituta trans. Al parecer, Benzema pagó 8 000 euros para pasar una noche con Victoria Dorval, que antes de operarse respondía al nombre de Jhonny.

Los hechos ocurrieron en junio de 2013. A pesar de que el agente del delantero del Real Madrid, le hizo firmar un contrato de confidencialidad por el que no podría contar qué había pasado entre Benzema y ella a ningún medio de comunicación, Victoria decidió contarlo todo.

La chica, prostituta, y Benzema, sólo tuvieron dos encuentros, pero al futbolista le salieron caros: 2.000 euros el primero y 6.000 el segundo, es decir, un total de 8.000 euros. Victoria ha afirmado que el delantero sabía que es transexual pero que no le importaba. “Él sabía que me había cambiado de sexo, dijo que no le importaba y que incluso le gustaba más”, afirmó.

El relato de Dorval corrió como la pólvora por Francia y Bélgica e incluso se aseguró que había videos rondando las redes sociales.

Ahora, tras una profunda “reflexión” del seleccionador y un gran rendimiento en el campo del delantero, las puertas de la selección francesa vuelven a estar abiertas para Karim Benzema. ¿Servirá este perdón para hacer que el francés siente la cabeza?