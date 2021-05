Ole Gunnar Solskjaer llegó en diciembre de 2018 a un Manchester United descompuesto. Un club frustrado por no haber sabido encontrar a un sustituto idóneo para Sir Alex Fergurson y un equipo deshecho después del paso de José Mourinho. El reto del entrenador noruego era recomponer al grupo desde lo anímico a lo futbolístico. Estabilizar al conjunto y, por tanto, al club fue su primera tarea y la solucionó con nota. Con él llegó la calma al vestuario y lo que empezó como una solución provisional terminó convirtiéndose en lo más parecido que puede haber a un proyecto de futuro con la familia Glazer al mando.

Solventó sus primeros seis meses en el banquillo de Old Trafford con la clasificación para la Europa League, un premio menor para quien está acostumbrado a vivir en la abundancia, pero un destino que no le es ajeno al club desde que en 2013 puso fin a su carrera como entrenador Sir Alex Ferguson.

El salto de calidad definitivo para el equipo y para el proyecto de Solskjaer llegó dos años después de que el noruego regresara al United. En enero de 2020 aterrizó en Old Trafford el centrocampista portugués Bruno Fernandes y todo alrededor del equipo volvió a girar en el sentido correcto.

Bruno Fernandes es uno de los futbolistas más inteligentes que ha surgido en el panorama europeo en la última década. Posee la voracidad goleadora del mejor delantero y la capacidad de asociación del centrocampista más brillante. Celebra goles con la misma facilidad que reparte asistencias e interpreta el contragolpe, una de las principales armas ofensivas del United, con precisión quirúrgica.

El impacto que supuso su llegada al Manchester United es comparado con el que significó en 1992 el fichaje del francés Eric Cantona procedente del Leeds. Cantona arribó al United para liderar bajo el mando de Sir Alex Ferguson la transformación de un equipo que llevaba 26 años sin ganar una Liga. De momento, la incorporación de Bruno Fernandes ha servido para que el United termine entre los tres primeros clasificados de la Premier League en dos temporadas seguidas, algo que no sucedía desde la retirada de Ferguson.

“Es un honor que me comparen con él, porque el impacto que tuvo fue muy alto y ganó muchos títulos con el club. Pero cuando te comparan con este tipo de grandes jugadores significa que tienes que ser mejor cada día. Me hace trabajar más duro y eso, para mí, es una buena presión”, declaró Fernandes a la BBC. En apenas temporada y media ha marcado 40 goles en 79 encuentros y ha repartido 25 asistencias. Esta temporada ha sido elegido mejor centrocampista de la Premier.

“Es lo que el Manchester United ha necesitado en los últimos años, la capacidad de hacer el pase correcto en el último tercio del campo. Abre mucho espacio en la defensa rival y creo que eso es importante”, dijo sobre él Sir Alex Ferguson, quien no acostumbra a regalar elogios y que también valoró la calma y la confianza que el portugués ha mostrado desde su llegada. “Sus disparos desde fuera del área son siempre una amenaza y ni siquiera puedo pensar en un portero que se acerque a sus lanzamientos de penalti”, añadió Sir Alex para completar su radiografía de Fernandes, un consumado especialista desde los 11 metros.

Las alabanzas también le llegaron de un exjugador del United como Gary Neville: “Es la energía del equipo. Es el mejor con balón y sin balón, porque él es el que comienza siempre la presión. Tiene fuego”. Y hasta Usain Bolt no tardó en caer rendido ante su calidad: “Si Bruno no juega, nos podemos echar a temblar. No parecemos un equipo sin él. Me encanta su energía”.

Entre los pocos críticos que tiene Fernandes destacan los que aseguran que desaparece en las grandes citas. Contra el Villarreal tendrá el mejor escaparate posible para desmentirlo.