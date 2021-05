El agente de Bale desmiente que se vaya a retirar: “Es basura”

Jonathan Barnett, agente de Gareth Bale, ha salido al paso de los rumores que empezaba a circular sobre la intención del todavía jugador del Real Madrid de retirarse después de participar con Gales en la próxima Eurocopa. La respuesta de Barnett a esos rumores fue contundente: “Son basura”.

Estos rumores surgen después de que el pasado domingo, después de marcar dos goles contra el Leicester, que sirvieron para el Tottenham venciera por 2-4 y se clasificara para la Europa Conference League, Bale dijera que ya sabe cuál va a ser su futuro y que se conocería “después de la Eurocopa”. “Sé lo que voy a hacer, pero si lo digo ahora, provocaría un caos”, declaró el galés, que tiene contrato con el Real Madrid hasta 2022.

Barnett aseguró en febrero que para Bale no sería un problema volver al Real Madrid después de su cesión al Tottenham y cumplir el año que le resta de contrato: “Todavía ama al Madrid. No tiene problemas con el club, es un club maravilloso. No sería un problema para él volver. Solo tienen que decidir si le necesitan de vuelta, si puede jugar en el Madrid y todas esas cosas. Supongo que hay que preguntarle al señor Zidane si lo quiere, no lo creo”.

Esta temporada, Bale disputó un total de 34 partidos con el Tottenham, en todas las competiciones, y marcó 16 goles. En los 20 encuentros que jugó en la Premier League apenas estuvo 920 minutos sobre el césped y solo fue titular en diez ocasiones.