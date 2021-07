Fútbol

El último minuto de la prórroga contra Suiza es el que le falta a Pedri para completar todos los de la Eurocopa. Luis Enrique quería asegurar los penaltis y dio entrada a Rodri, que luego falló. Pedri estaba dispuesto a lanzar. «Hubiera levantado la mano», dice.

El canario sólo tiene 18 años, pero no elude ninguna responsabilidad. No busca la ayuda de sus hermanos mayores. Pide la pelota y juega. Como si llevara toda la vida haciéndolo en la selección. O en el Barcelona. Pedri es un talento prematuro que se salta pasos o que los da todos a la vez.

Y no se cansa de jugar. Luis de la Fuente apenas pudo contar unos pocos partidos con él en la sub’21, pero cuenta con él para los Juegos Olímpicos. «Yo siempre he dicho que lo que me gusta es el fútbol y jugar partidos. Tienen razón el Barça y Guardiola en que son muchos partidos, pero a mí lo que me gusta es jugar al fútbol», reconoce el centrocampista de la selección.

Pedri es el futbolista que más corre de la Roja, pero no se siente cansado. En la selección le cuidan y él intenta hacer caso de esos cuidados. «Los días después del partido estoy cansado, pero siempre intento descansar lo máximo posible, comer bien y estar hidratado», dice. Con eso le basta para seguir derrochando juventud y forma física. «Siempre intento correr para mí y para mis compañeros todo lo que puedo», reconoce. «El fútbol moderno es mucho más físico y sólo con la calidad no se llega y hay que tenerlo en cuenta», advierte como un veterano.

Pedri juega, corre y no marca. El lanzamiento a portería es uno de sus puntos débiles. No porque lo haga mal, sino porque ni siquiera lo intenta. «Siempre digo que es una cosa de las que tengo que mejorar, las llegadas al área y marcar algún gol, y ahora es algo que tengo en cuenta y que tengo que trabajar en un futuro», asume. Esta temporada sólo ha marcado tres goles en 52 partidos con el Fútbol Club Barcelona. Con la selección aún no se ha estrenado.

La labor de Pedri y de sus compañeros en el centro del campo debe resultar decisiva contra Italia. «Los dos equipos tenemos mucha calidad en el centro del campo. Va a ser un partido muy disputado en esa faceta y el partido se lo llevará el que tenga menos errores», asegura.

Él comete pocos y no se pone nervioso. Sólo admite que le pasó en sus comienzos en Las Palmas. «Empecé un poco dubitativo, pero cuando recibí el cariño de los aficionados me solté».

España ha variado mucho las alineaciones, pero hay un elemento que permanece inmutable: la pareja de interiores que forman Koke y Pedri. Y con ellos, Busquets desde que se recuperó del covid. El capitán ha completado el juego en el centro del campo y es de lo poco que permanece invariable en el esquema desde el comienzo del torneo.

Ni siquiera han permitido que futbolistas como Thiago se hagan un hueco. «A Thiago es un espectáculo verlo entrenar y jugar con él. Tiene una calidad inmensa», reconoce. Pero no es el único. «Tengo un montón de compañeros que son un espectáculo y aprendo de ellos casi todos los días», afirma. Pedri deja admirados a todos, pero no deja de fijarse en los demás.