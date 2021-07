Ciclismo

“We need you”, escribía Luis Enrique en Twitter para acompañar el cartel que ha difundido la Federación para solicitar el apoyo de los aficionados ingleses a la selección en la semifinal de la Eurocopa contra Italia. “If pae-la is your favourite food, it’s time to say thanks. We need you”, dice el cartel que pretende conseguir el apoyo de los británicos que invaden nuestras costas.

Lo que no esperaba el seleccionador es encontrarse con la respuesta de todo un ganador del Giro del Italia, Tao Geoghegan Hart. ”Venga Luis, bienvenido a Londres”, le decía el ciclista británico, acompañado de unos aplausos y en perfecto español. Por cortesía, Luis Enrique le respondía en inglés: “Hola, Tao. Pero está nublado, qué raro. Te deseo lo mejor en el Tour”.

Tao, ganador del Giro en 2020, se encuentra ahora disputando la carrera francesa, pero sigue de cerca el fútbol. De hecho, era futbolista hasta que decidió dedicarse a la bicicleta. Luis Enrique y él coinciden en sus dos pasiones. El seleccionador es un gran aficionado a montar en bici y no pierde ojo al Tour durante la concentración cuando sus obligaciones se lo permiten.